https://sputnik-georgia.ru/20221224/razdelyay-i-vlastvuy-zapad-veren-sebe-273373890.html
"Разделяй и властвуй": Запад верен себе
"Разделяй и властвуй": Запад верен себе
Накануне столетия образования СССР Владимир Путин снова и снова обращается к вопросам развала страны и народного единства — не специально, а потому, что без... 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T17:31+0400
2022-12-24T17:31+0400
2022-12-24T17:31+0400
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новости
украина
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сша
нато
владимир путин
обострение ситуации вокруг украины 2022
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271848454_0:207:2907:1842_1920x0_80_0_0_b14bba056186672fb34b75c880b25810.jpg
Накануне столетия образования СССР Владимир Путин снова и снова обращается к вопросам развала страны и народного единства — не специально, а потому, что без этого невозможно понять происходящее сейчас на Украине, пишет автор РИА Новости.И если в среду на коллегии Минобороны президент говорил об успехе многолетней западной политики по раздроблению русского мира, то на следующий день во время общения с прессой Путин еще подробнее остановился на стратегии "Разделяй и властвуй", которую применяют против России:"Это тонкий очень вопрос — единство русского мира. "Разделяй и властвуй" — еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить.Что здесь нового-то? Идея родилась давно сама по себе украинского сепаратизма, еще в рамках единой страны. Понимаете, я все время говорю об этом: если кто-то посчитал, что образовалась отдельная этническая группа, хочет жить самостоятельно, — ради Бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа.Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считая, что они — часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать.А против них развернули войну в 2014 году — именно войну".Президент напомнил и о том, что в США еще в советские годы "целые институты работали по Украине, <…> готовили почву, людей искали, смыслы определяли", а потом, после развала СССР, несмотря на все наши усилия, "сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили". В этом смысле они добились результатов, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско, признал Путин. Но не это было главным в его выступлении:Это важнейшее заявление президента — не просто программное, а историческое. Конечно, с самого начала специальной военной операции было понятно, что ее целью является не просто демилитаризация и денацификация (то есть недопущение вступления Украины в НАТО и демонтаж проекта "анти-Россия"), но и воссоединение русских земель и русского народа. Но впервые Владимир Путин заявил об этом совершенно четко. Это куда больше, чем любое послание президента: это стратегическая цель страны и нашего народа.Усиление России невозможно без объединения русских — эта идея наконец-то становится аксиомой. Нам нет нужды доказывать это кому-либо из иностранцев, но долгие годы в нашей собственной стране эту простую истину игнорировала немалая часть "элит". Они не просто отвергали ее — некоторые даже высмеивали ее как "националистические бредни, реваншизм и русский фашизм". Ну и что с того, что русские — крупнейший разделенный народ, так уж сложилось, нечего теперь дергаться, терпите и наблюдайте за тем, как за границами России ваших соплеменников переделывают в украинцев или латышей. Да что уж говорить о воссоединении, если и в самой России почти половину из трех десятилетий нашей постсоветской жизни слово "русский" было сначала полузапретным, едва ли не ругательным, а потом стыдливо замалчиваемым.Даже три года назад, когда в Конституции предложили записать, что "государственным языком России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", тут же поднялся крик — как же так, зачем это упоминание о государствообразующем народе, у нас же федерация! Хотя продолжение цитируемой фразы гласило: "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ" (то есть подчеркивалось равенство всех народов России) — недовольных "русским национализмом" хватало, особенно в среде "креативного класса", бывшего у нас, увы, во многом космополитическим. Прошло менее трех лет — и вот президент говорит об объединении русского народа, а немалая часть тех самых "борцов с русским национализмом" открыто желает поражения России и победы Украине и Западу.Но они не могут помешать русским объединиться — и потому, что страшно далеки от народа (причем многие из них далеки уже во всех смыслах), и потому, что дошли уже до постыдного разделения на "плохих" и "хороших" русских, а некоторые и вовсе до отказа от своего народа, — хотя среди таких много тех, кто на самом деле никогда и не считал себя его частью. Помешать нам не могут и наши западные противники: несмотря на все успехи их ставки на стравливание России и Украины, сейчас процесс пошел в обратном направлении: в гражданской войне может только один победитель — тот, кто отстаивает интересы народного единства. Но кто же тогда может помешать воссоединению русских?Может быть, внутрироссийский сепаратизм? Запад ведь и на него делает ставку — неслучайно все разговоры о "деколонизации России" и всевозможные "форумы свободных народов постРоссии". Раскачать ситуацию в стране, разжечь межнациональные проблемы — и все, русским будет не до воссоединения, не до воссоздания большой России: спасти бы ее от развала. Ставка на такой сценарий тоже делается, но по остаточному принципу. Потому что он абсолютно нереалистичен — несмотря на неблагоприятные для русских демографические и миграционные процессы, Путин делал все для того, чтобы единство федерации было не формальным, а реальным. Россия 2022 года не похожа на расползавшуюся Россию 2000-х — ту, которой действительно угрожал развал. Национальный вопрос имеет огромное значение для единства страны, но развалить страну могут не "бунтующие нацреспублики", а неблагополучие и недовольство русского народа. Но именно этот народ сейчас восстанавливает свое единство, то есть исправляет несправедливость и защищает свое будущее.Так что же может помешать его победе? Только он сам — только русский народ может помешать победе России. Если позволит внешним противникам разыграть карту недовольства властью, то есть повторит собственные ошибки столетней давности, Первой мировой войны, приведшие к катастрофе февраля 1917-го. Причем речь идет о недовольстве властью именно со стороны патриотов, тех, кто желает победы России и восстановления единства русского мира. Только ставка на "бунт патриотов" может сработать у Запада, потому что никаким другим образом Россию не остановить и не победить.У недовольства властью всегда есть основания — тем более в ходе военного конфликта, который сам по себе является и переломным моментом, и временем растущего напряжения сил и тревожности. Множество вскрывшихся проблем и даже преступлений (например, хищений в армии), пороки нашего переходного социально-экономического и государственного строя (а кто-то считал, что постсоветская Россия — изначально недоРоссия — это идеально и навсегда, забывая слова Путина о том, что у нас многое "на живую нитку"?), слабость и даже предательство части элиты (например, звезд и олигархов) — все это дает массу поводов для недовольства и обличений власть имущих и богатеев. А уж ход боевых действий и вовсе: генералы — дураки, чиновники — воры, все — слабаки и негодяи. Примерно так рассуждает некоторая часть нашего общества, а потом им аккуратно подсказывают: "а еще и предатели, причем на самом верху". И некоторые соглашаются: да, мы и сами так думали. "Но нужно же спасать Родину, вы согласны? — спрашивают их. — Настоящие патриоты должны скинуть эту власть и выиграть войну". "Ну да, конечно", — отвечают настоящие патриоты.Все это уже было в нашей истории — и не дай Бог нам увидеть повторение этого. Но мы и не увидим. Потому что авторитет Владимира Путина, исторический опыт и мудрость большинства русского народа служат иммунитетом против "вируса февраля 17-го". Русский народ воссоединится, выдвинет из своих рядов новую, настоящую элиту, Россия изменится, станет сильней и справедливей — не потому, что так сказал Путин, а потому, что этого хочет сам наш народ.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20221220/273215225.html
https://sputnik-georgia.ru/20221221/273284091.html
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Пётр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg
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Пётр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24846/98/248469826_194:-1:1559:1365_100x100_80_0_0_f66c9cded99648280e426ccf377d98f1.jpg
россия, аналитика, новости, украина, ссср, сша, нато, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, аналитика, новости, украина, ссср, сша, нато, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины 2022
Накануне столетия образования СССР Владимир Путин снова и снова обращается к вопросам развала страны и народного единства — не специально, а потому, что без этого невозможно понять происходящее сейчас на Украине, пишет автор РИА Новости.
И если в среду на коллегии Минобороны президент говорил об успехе многолетней западной политики по раздроблению русского мира, то на следующий день во время общения с прессой Путин еще подробнее остановился на стратегии "Разделяй и властвуй", которую применяют против России:
"Это тонкий очень вопрос — единство русского мира. "Разделяй и властвуй" — еще с древних времен этот лозунг действует и активно применяется до сих пор в реальной политике. Поэтому и наш потенциальный противник, наши оппоненты всегда об этом мечтали и всегда этим занимались: пытались нас разделить и потом отдельными частями руководить.
Что здесь нового-то? Идея родилась давно сама по себе украинского сепаратизма, еще в рамках единой страны. Понимаете, я все время говорю об этом: если кто-то посчитал, что образовалась отдельная этническая группа, хочет жить самостоятельно, — ради Бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа.
Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным, и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, которая ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считая, что они — часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать.
А против них развернули войну в 2014 году — именно войну".
Президент напомнил и о том, что в США еще в советские годы "целые институты работали по Украине, <…> готовили почву, людей искали, смыслы определяли", а потом, после развала СССР, несмотря на все наши усилия, "сначала нас растащили, разобщили, а потом стравили". В этом смысле они добились результатов, безусловно, а мы в этом смысле потерпели известное фиаско, признал Путин. Но не это было главным в его выступлении:
"Никто не хочет объединения русского народа. Разобщение — пожалуйста, это с удовольствием, будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет, кроме нас, — а мы будем это делать и сделаем".
Это важнейшее заявление президента — не просто программное, а историческое. Конечно, с самого начала специальной военной операции было понятно, что ее целью является не просто демилитаризация и денацификация (то есть недопущение вступления Украины в НАТО и демонтаж проекта "анти-Россия"), но и воссоединение русских земель и русского народа. Но впервые Владимир Путин заявил об этом совершенно четко. Это куда больше, чем любое послание президента: это стратегическая цель страны и нашего народа.
Усиление России невозможно без объединения русских — эта идея наконец-то становится аксиомой. Нам нет нужды доказывать это кому-либо из иностранцев, но долгие годы в нашей собственной стране эту простую истину игнорировала немалая часть "элит". Они не просто отвергали ее — некоторые даже высмеивали ее как "националистические бредни, реваншизм и русский фашизм". Ну и что с того, что русские — крупнейший разделенный народ, так уж сложилось, нечего теперь дергаться, терпите и наблюдайте за тем, как за границами России ваших соплеменников переделывают в украинцев или латышей. Да что уж говорить о воссоединении, если и в самой России почти половину из трех десятилетий нашей постсоветской жизни слово "русский" было сначала полузапретным, едва ли не ругательным, а потом стыдливо замалчиваемым.
Даже три года назад, когда в Конституции предложили записать, что "государственным языком России на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", тут же поднялся крик — как же так, зачем это упоминание о государствообразующем народе, у нас же федерация! Хотя продолжение цитируемой фразы гласило: "входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ" (то есть подчеркивалось равенство всех народов России) — недовольных "русским национализмом" хватало, особенно в среде "креативного класса", бывшего у нас, увы, во многом космополитическим. Прошло менее трех лет — и вот президент говорит об объединении русского народа, а немалая часть тех самых "борцов с русским национализмом" открыто желает поражения России и победы Украине и Западу.
Но они не могут помешать русским объединиться — и потому, что страшно далеки от народа (причем многие из них далеки уже во всех смыслах), и потому, что дошли уже до постыдного разделения на "плохих" и "хороших" русских, а некоторые и вовсе до отказа от своего народа, — хотя среди таких много тех, кто на самом деле никогда и не считал себя его частью. Помешать нам не могут и наши западные противники: несмотря на все успехи их ставки на стравливание России и Украины, сейчас процесс пошел в обратном направлении: в гражданской войне может только один победитель — тот, кто отстаивает интересы народного единства. Но кто же тогда может помешать воссоединению русских?
Может быть, внутрироссийский сепаратизм? Запад ведь и на него делает ставку — неслучайно все разговоры о "деколонизации России" и всевозможные "форумы свободных народов постРоссии". Раскачать ситуацию в стране, разжечь межнациональные проблемы — и все, русским будет не до воссоединения, не до воссоздания большой России: спасти бы ее от развала. Ставка на такой сценарий тоже делается, но по остаточному принципу. Потому что он абсолютно нереалистичен — несмотря на неблагоприятные для русских демографические и миграционные процессы, Путин делал все для того, чтобы единство федерации было не формальным, а реальным. Россия 2022 года не похожа на расползавшуюся Россию 2000-х — ту, которой действительно угрожал развал. Национальный вопрос имеет огромное значение для единства страны, но развалить страну могут не "бунтующие нацреспублики", а неблагополучие и недовольство русского народа. Но именно этот народ сейчас восстанавливает свое единство, то есть исправляет несправедливость и защищает свое будущее.
Так что же может помешать его победе? Только он сам — только русский народ может помешать победе России. Если позволит внешним противникам разыграть карту недовольства властью, то есть повторит собственные ошибки столетней давности, Первой мировой войны, приведшие к катастрофе февраля 1917-го. Причем речь идет о недовольстве властью именно со стороны патриотов, тех, кто желает победы России и восстановления единства русского мира. Только ставка на "бунт патриотов" может сработать у Запада, потому что никаким другим образом Россию не остановить и не победить.
У недовольства властью всегда есть основания — тем более в ходе военного конфликта, который сам по себе является и переломным моментом, и временем растущего напряжения сил и тревожности. Множество вскрывшихся проблем и даже преступлений (например, хищений в армии), пороки нашего переходного социально-экономического и государственного строя (а кто-то считал, что постсоветская Россия — изначально недоРоссия — это идеально и навсегда, забывая слова Путина о том, что у нас многое "на живую нитку"?), слабость и даже предательство части элиты (например, звезд и олигархов) — все это дает массу поводов для недовольства и обличений власть имущих и богатеев. А уж ход боевых действий и вовсе: генералы — дураки, чиновники — воры, все — слабаки и негодяи. Примерно так рассуждает некоторая часть нашего общества, а потом им аккуратно подсказывают: "а еще и предатели, причем на самом верху". И некоторые соглашаются: да, мы и сами так думали. "Но нужно же спасать Родину, вы согласны? — спрашивают их. — Настоящие патриоты должны скинуть эту власть и выиграть войну". "Ну да, конечно", — отвечают настоящие патриоты.
Все это уже было в нашей истории — и не дай Бог нам увидеть повторение этого. Но мы и не увидим. Потому что авторитет Владимира Путина, исторический опыт и мудрость большинства русского народа служат иммунитетом против "вируса февраля 17-го". Русский народ воссоединится, выдвинет из своих рядов новую, настоящую элиту, Россия изменится, станет сильней и справедливей — не потому, что так сказал Путин, а потому, что этого хочет сам наш народ.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции