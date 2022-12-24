https://sputnik-georgia.ru/20221224/skolko-zhiteley-gruzii-poluchili-voditelskie-prava-posle-uslozhneniya-ekzamena-273374522.html

Сколько жителей Грузии получили водительские права после усложнения экзамена?

Сколько жителей Грузии получили водительские права после усложнения экзамена?

Свои первые права в этот период получила 69-летняя жительница Тбилиси 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T19:31+0400

2022-12-24T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Более трех тысяч человек смогли получить водительские права в Грузии после введения экзамена на вождение в реальных условиях, говорится в материалах МВД Грузии. По данным ведомства, всего в период с 1 мая по 1 декабря этого года успешно сдали экзамены и получили свои права 3 091 житель страны в возрасте от 16 до 69 лет. Свои первые права в этот период получила 69-летняя жительница Тбилиси и 69-летний житель региона Шида Картли. В 16 лет первые права получили 28 человек. С 25 апреля вступили в силу новые правила, согласно которым после успешного выполнения специальных маневров в закрытом поле, кандидат в водители переходит на второй этап – в реальных дорожных условиях. Для каждой экзаменационной службы разработано несколько экзаменационных маршрутов, которые утверждены соответствующим приказом министра внутренних дел Грузии. Кандидат в водители имеет право сдать второй этап практического экзамена в течение 365 дней после успешного прохождения первого этапа. В случае неудовлетворительного результата сдать следующий экзамен можно будет, записавшись в очередь не ранее, чем через 30 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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