https://sputnik-georgia.ru/20221224/v-tbilisi-proydet-detskiy-master-klass-po-prigotovleniyu-rozhdestvenskogo-pechenya--273344229.html

В Тбилиси пройдет детский мастер-класс по приготовлению рождественского печенья

В Тбилиси пройдет детский мастер-класс по приготовлению рождественского печенья

Маленьких гостей и жителей грузинской столицы приглашают на интересное мероприятие 24.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Детский мастер-класс по приготовлению имбирного рождественского печенья пройдет 24 декабря в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов. Дети на мастер-классе не только приготовят ароматное печенье, но и узнают много интересных фактов об этой рождественской сладости. Мероприятие пройдет в заведении Happy Kids Art Club. Начало в 15:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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