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В Тбилиси пройдет детский мастер-класс по приготовлению рождественского печенья
В Тбилиси пройдет детский мастер-класс по приготовлению рождественского печенья
Маленьких гостей и жителей грузинской столицы приглашают на интересное мероприятие 24.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Детский мастер-класс по приготовлению имбирного рождественского печенья пройдет 24 декабря в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов. Дети на мастер-классе не только приготовят ароматное печенье, но и узнают много интересных фактов об этой рождественской сладости. Мероприятие пройдет в заведении Happy Kids Art Club. Начало в 15:00 по тбилисскому времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, важа пшавела, тбилиси
грузия, новости, культура, важа пшавела, тбилиси

В Тбилиси пройдет детский мастер-класс по приготовлению рождественского печенья

12:01 24.12.2022
CC0 / Pixabay / Рождественское печенье
Рождественское печенье - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2022
CC0 / Pixabay /
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Маленьких гостей и жителей грузинской столицы приглашают на интересное мероприятие
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Детский мастер-класс по приготовлению имбирного рождественского печенья пройдет 24 декабря в Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Дети на мастер-классе не только приготовят ароматное печенье, но и узнают много интересных фактов об этой рождественской сладости.

"На елку мы его повесим дома, остальное съедим в студии и, конечно, все это в сопровождении старой истории об имбирных пряниках. За счет большого количества специй печенье получается очень пряным и ароматным", – обещают организаторы.

Мероприятие пройдет в заведении Happy Kids Art Club. Начало в 15:00 по тбилисскому времени.
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