https://sputnik-georgia.ru/20221224/v-tbilisi-proydet-konkurs-robotov-dlya-shkolnikov-273319879.html
В Тбилиси пройдет конкурс роботов для школьников
В Тбилиси пройдет конкурс роботов для школьников
Участнику не разрешается дистанционно управлять роботом во время соревнований 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T17:01+0400
2022-12-24T17:01+0400
2022-12-24T17:01+0400
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новости
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Школьный конкурс роботов для старшеклассников государственных и частных школ Грузии пройдет 26 декабря на территории нового Дворца спорта, говорится в сообщении организаторов. По условиям конкурса, каждая школа может зарегистрировать по несколько команд, в каждой из которой должно быть от двух до четырех учеников 9-11 классов. Соревнования будут проходить по трем направлениям в двух разных категориях роботов – mBot и 4WD Smart Robot Car. Любая школа может участвовать, если имеет один из двух типов роботов. Отмечается, что все задачи робот должен выполнять самостоятельно, используя программный код. Участнику не разрешается дистанционно управлять роботом во время соревнований. Один робот должен участвовать во всех категориях. Участие в конкурсе бесплатное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, дворец спорта
грузия, новости, общество, тбилиси, дворец спорта
В Тбилиси пройдет конкурс роботов для школьников
Участнику не разрешается дистанционно управлять роботом во время соревнований
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Школьный конкурс роботов для старшеклассников государственных и частных школ Грузии пройдет 26 декабря на территории нового Дворца спорта, говорится в сообщении организаторов.
По условиям конкурса, каждая школа может зарегистрировать по несколько команд, в каждой из которой должно быть от двух до четырех учеников 9-11 классов.
Соревнования будут проходить по трем направлениям в двух разных категориях роботов – mBot и 4WD Smart Robot Car. Любая школа может участвовать, если имеет один из двух типов роботов.
Отмечается, что все задачи робот должен выполнять самостоятельно, используя программный код. Участнику не разрешается дистанционно управлять роботом во время соревнований.
Категория I
: движение по прямой
Категория II
: зигзагообразное движение
Один робот должен участвовать во всех категориях.
Участие в конкурсе бесплатное.