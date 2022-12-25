https://sputnik-georgia.ru/20221225/byudzhet-batumi-na-2023-god-na-chto-potratit-sredstva-samyy-populyarnyy-kurort-gruzii-273374308.html

Бюджет Батуми на 2023 год: на что потратит средства самый популярный курорт Грузии

Бюджет Батуми на 2023 год: на что потратит средства самый популярный курорт Грузии

Поступления бюджета Батуми прогнозируются на уровне 279,7 миллиона лари 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T09:01+0400

2022-12-25T09:01+0400

2022-12-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Бюджет черноморского города Батуми в 2023 году составит 285 миллионов лари, большая часть этих денег уйдет на развитие инфраструктуры, здравоохранение и заботу о нуждающейся части населения. Поступления бюджета Батуми прогнозируются на уровне 279,7 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 285 миллиона лари. При этом доходы бюджета города в 2023 году составят 266,7 миллиона лари, из которых 96,2 миллиона - налоговые поступления.Размер грантов для Батуми составит 116,2 миллиона лари. Гранты, получаемые Батуми, складываются из грантов из госбюджета, бюджета автономной республики Аджария и грантов капитального назначения. Основными приоритетом города станет развитие муниципальной инфраструктуры - власти города планируют потратить в этом направлении 121,4 миллиона лари, из которых 36,9 миллиона будет потрачено на дорожную инфраструктуру, 30,1 миллиона лари – на транспорт и 30 миллионов лари – на ремонт и демонтаж аварийных домов в городе. На благоустройство Батуми в 2023 году будет потрачено 2,6 миллиона лари, в том числе 1,2 миллиона - на оформление города. Еще 26,4 миллиона лари из бюджета Батуми пойдет на очистку города, заботу об экологии и развитие инфраструктур отдыха. При этом только на службу по очистке города уйдет 16,1 миллион лари, а 5 миллионов пойдет на озеленение города. Еще одним приоритетом для мэрии города станет образование, на которое в 2023 году предусмотрено 36,3 миллиона лари, из которых 36,2 миллиона будет потрачено на детские сады в курортном городе. На культурные мероприятия и фестивали в курортном городе в 2023 году из бюджета потратят 3,8 миллиона лари. Кроме того, власти города Батуми потратят 25,5 миллиона лари на здравоохранение и социальную защиту. При этом 7,9 миллиона будет потрачено на программы здравоохранения, финансируемые мэрией города, а 16,6 миллионов - на социальную помощь, в том числе 7,1 миллиона - на бесплатные столовые для нуждающихся, 756,5 тысячи на ночлег для бездомных. На бездомных животных в 2023 году выделено 400 тысяч лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 декабря в размере 2,6883 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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