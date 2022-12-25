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Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на Рождественскую ярмарку
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на Рождественскую ярмарку
Организаторы обещают, что мероприятие будет интересно как для детей, так и для взрослых 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T10:31+0400
2022-12-25T10:31+0400
2022-12-25T10:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, проходит в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 25 декабря.На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, культура, telegram, в мире
новости, культура, telegram, в мире
Fabrika приглашает гостей и жителей Тбилиси на Рождественскую ярмарку
Организаторы обещают, что мероприятие будет интересно как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, проходит в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika 25 декабря.
"Вот и настала волшебная пора года, когда одинаково радуются и взрослые, и дети. Мы традиционно ждем вас на Рождественской ярмарке "Фабрики", где будет большой праздник", – обещают организаторы проекта.
На выставке-продаже можно будет увидеть изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое.
Желающие стать участником проекта могут зарегистрироваться до 9 декабря включительно по ссылке
. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.