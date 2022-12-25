https://sputnik-georgia.ru/20221225/novogo-prezidenta-federatsii-futbola-gruzii-vyberut-v-fevrale-273382846.html

Нового президента Федерации футбола Грузии выберут в феврале

Нового президента Федерации футбола Грузии выберут в феврале

Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года, где па пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили 25.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Выборы нового президента федерации футбола Грузии состоятся 4 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба ФФГ. По их информации, члены ФФГ до 14 января должны представить кандидатов не только в президенты, но и в члены исполкома и делегатов съезда. Всего в выборах участвуют 30 субъектов организации. Президент ФФГ избирается сроком на четыре года. В Тбилиси открылся новый футбольный центр >>Последний избирательный съезд федерации прошел 15 февраля 2019 года. На пост президента второй раз подряд был избран Леван Кобиашвили. Во время прошлых выборов он был единственным кандидатом на пост. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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