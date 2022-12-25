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Первые лица Грузии поздравили отмечающих Рождество 25 декабря
Первые лица Грузии поздравили отмечающих Рождество 25 декабря
Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости страны, написала президент 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T10:04+0400
2022-12-25T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, с одним из главных христианских праздников. Рождество Христово 25 декабря, по григорианскому календарю, празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира. Празднующих в воскресенье Рождество поздравляет и президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Присоединяюсь к радости и торжественному настроению паствы различных христианских церквей Грузии, важной и достойной части нашего общества, которая всегда сопровождает праздник Рождества", - говорится в поздравлении. По словам президента, многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости страны. Зурабишвили пожелала всем здоровья, радости и благополучия. К поздравлениям первых лиц присоединяется и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, религия , религиозный праздник
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, шалва папуашвили, религия , религиозный праздник
Первые лица Грузии поздравили отмечающих Рождество 25 декабря
Многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости страны, написала президент
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил граждан, отмечающих Рождество Христово 25 декабря, с одним из главных христианских праздников.
Рождество Христово 25 декабря, по григорианскому календарю, празднуют западные христиане. Это католики, протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Праздник считается государственным более чем в ста странах мира.
"Хочу поздравить всех, кто сегодня празднует Рождество, как в нашей стране, так и за рубежом. Самое главное, желаю мира и благополучия тем, для кого 25 декабря - праздник любви, радости и надежды", - говорится в поздравлении премьер-министра.
Празднующих в воскресенье Рождество поздравляет и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Присоединяюсь к радости и торжественному настроению паствы различных христианских церквей Грузии, важной и достойной части нашего общества, которая всегда сопровождает праздник Рождества", - говорится в поздравлении.
По словам президента, многочисленность конфессий в Грузии и их многовековая традиция мирного сосуществования являются предметом гордости страны.
Зурабишвили пожелала всем здоровья, радости и благополучия.
К поздравлениям первых лиц присоединяется и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Счастливого Рождества всем, кто отмечает его сегодня! Пусть волшебный праздник Рождества принесет мир, любовь, долголетие и благополучие вам и вашим семьям", - говорится в поздравлении спикера.
Православная церковь отмечает Рождество Христово 7 января.