https://sputnik-georgia.ru/20221225/putin-nasha-tsel---obedinit-russkiy-narod-273385574.html

Путин: наша цель - объединить русский народ

Путин: наша цель - объединить русский народ

По словам российского лидера, он не считает ситуацию в Украине такой уж и опасной, РФ действует в интересах граждан 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T19:42+0400

2022-12-25T19:42+0400

2022-12-25T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек - Sputnik. Наша цель заключается в объединении русского народа, заявил президент России Владимир Путин.По словам российского лидера, он не считает ситуацию в Украине такой уж и опасной, Россия действует в интересах граждан."Я не считаю, что ситуация такая уж опасная. Мы действуем в правильном направлении, защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".Путин рассказал о сроках проведения СВО >>Президент РФ отметил, что Россия всегда стремилась к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем переговоров. Но, по его словам, ситуация обратная, другая сторона была настроена по-другому.По его словам, в основе всего лежит политика геополитических оппонентов России, направленная на ее растаскивание."Разделяй и властвуй - вот что они всегда старались делать", - подчеркнул российский лидер.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, новости, владимир путин, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022