https://sputnik-georgia.ru/20221225/v-gruzii-otmechayut-45-letie-intronizatsii-patriarkha-katolikosa-patriarkha-273382112.html

В Грузии отмечают 45-летие интронизации Католикоса-Патриарха

В Грузии отмечают 45-летие интронизации Католикоса-Патриарха

Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. 25.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Праздничная литургия в честь 45-летия со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II проходит в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба. Ранее Патриархия объявила, что, учитывая сложную ситуацию на Украине и в мире, мероприятия в целом будут проводиться в ограниченном виде. Кроме того, не планируется приглашение глав церквей, их представителей или светских лиц. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года. Интронизация Патриарха состоялась 25 декабря 1977 года. В Грузии отмечают юбилей интронизации Илии II >>При Илие II произошло масштабное возрождение православия в Грузии в 1980-е годы. За последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42. В 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, ныне их около 1 000. При нем же были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии. В Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии – Патриарший собор Святой Троицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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