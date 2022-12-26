https://sputnik-georgia.ru/20221226/administratsiya-prezidenta-gruzii-obvinila-mid-v-narushenii-protokola-273421303.html

Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола

Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола

Организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции, говорится в заявлении... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T18:25+0400

2022-12-26T18:25+0400

2022-12-26T18:30+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грубое нарушение установленных правил государственного и дипломатического протокола недопустимо, говорится в заявлении администрации президента Грузии. Как отмечено в заявлении, "Конференция послов" для президента Грузии является важнейшим форумом в отношениях с дипломатическим корпусом Грузии. Несмотря на это, президент не приняла участия в открытии "Конференции послов 2022 года". Подобное нарушение, к сожалению, имело место на открытии "Конференции послов" и выразилось в том, что организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции. "Согласно Конституции Грузии, президент Грузии является главой грузинского государства. Конституция придает институту президента наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам", - подчеркнуто в заявлении. Президент Грузии приветствует участников мероприятия, благодарит дипломатический корпус Грузии за деятельность в период, полный сложнейших вызовов, и желает всем грузинским дипломатам успешного нового 2023 года. В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022" >>Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси. Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента. "Конференция послов 2022" будет проходить с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, президент грузии, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили