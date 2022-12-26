https://sputnik-georgia.ru/20221226/administratsiya-prezidenta-gruzii-obvinila-mid-v-narushenii-protokola-273421303.html
Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола
Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола
Организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции, говорится в заявлении... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T18:25+0400
2022-12-26T18:25+0400
2022-12-26T18:30+0400
грузия
политика
новости
президент грузии
ираклий гарибашвили
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/76/243327670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdcd692d0dd774462a9d72de5c5c2814.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грубое нарушение установленных правил государственного и дипломатического протокола недопустимо, говорится в заявлении администрации президента Грузии. Как отмечено в заявлении, "Конференция послов" для президента Грузии является важнейшим форумом в отношениях с дипломатическим корпусом Грузии. Несмотря на это, президент не приняла участия в открытии "Конференции послов 2022 года". Подобное нарушение, к сожалению, имело место на открытии "Конференции послов" и выразилось в том, что организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции. "Согласно Конституции Грузии, президент Грузии является главой грузинского государства. Конституция придает институту президента наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам", - подчеркнуто в заявлении. Президент Грузии приветствует участников мероприятия, благодарит дипломатический корпус Грузии за деятельность в период, полный сложнейших вызовов, и желает всем грузинским дипломатам успешного нового 2023 года. В Тбилиси стартовала "Конференция послов 2022" >>Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси. Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента. "Конференция послов 2022" будет проходить с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год. Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/76/243327670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f06f4e49dd518cef651a6f837c768e0a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, президент грузии, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
грузия, политика, новости, президент грузии, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили
Администрация президента Грузии обвинила МИД в нарушении протокола
18:25 26.12.2022 (обновлено: 18:30 26.12.2022)
Организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции, говорится в заявлении администрации президента
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Грубое нарушение установленных правил государственного и дипломатического протокола недопустимо, говорится в заявлении администрации президента Грузии.
Как отмечено в заявлении, "Конференция послов" для президента Грузии является важнейшим форумом в отношениях с дипломатическим корпусом Грузии. Несмотря на это, президент не приняла участия в открытии "Конференции послов 2022 года".
"Недопустимо грубое нарушение общепризнанных и установленных правил государственного и дипломатического протокола на мероприятиях государственных институтов, особенно на главной дипломатической конференции, организованной министерством иностранных дел Грузии", - говорится в заявлении
.
Подобное нарушение, к сожалению, имело место на открытии "Конференции послов" и выразилось в том, что организаторы мероприятия не определили президенту Грузии соответствующее ее статусу место во время ее участия в конференции.
"Согласно Конституции Грузии, президент Грузии является главой грузинского государства. Конституция придает институту президента наивысший статус по отношению ко всем другим государственным институтам", - подчеркнуто в заявлении.
Президент Грузии приветствует участников мероприятия, благодарит дипломатический корпус Грузии за деятельность в период, полный сложнейших вызовов, и желает всем грузинским дипломатам успешного нового 2023 года.
Ежегодная встреча глав дипломатических представитель Грузии за рубежом "Конференция послов 2022" открылась сегодня утром в Тбилиси.
Конференцию открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили и председатель парламента Шалва Папуашвили. В рамках мероприятия было запланировано и выступление президента.
"Конференция послов 2022" будет проходить с 26 по 28 декабря. Участники конференции подведут итоги деятельности в сфере внешней политики 2022 года и рассмотрят план действий на 2023 год.
Конференция послов проводится ежегодно, и в ней принимают участие главы дипмиссий за рубежом и структурных единиц МИДа.