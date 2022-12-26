https://sputnik-georgia.ru/20221226/institut-evrazii-v-gruzii---glavnoe-za-2022-god-273406885.html

Институт Евразии в Грузии – главное за 2022 год

Институт Евразии в Грузии – главное за 2022 год

Руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе в своей колонке рассказывает об итогах работы Института за 2022 год 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T13:57+0400

2022-12-26T13:57+0400

2022-12-26T14:23+0400

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Начну с мероприятий 9 Мая: Участники и сторонники нашей организации не только возложили цветы на братском кладбище Кукиа, но и отслужили панихиду упокоившимся там воинам. Оскверненная на Кукиа историческая реликвия – самоходная артиллерийская установка – была мною лично перекрашена и сделана надпись: "За Родину!", "За Сталина!" К моему удивлению, стоявшие там полицейские в процесс не вмешались, но зато нашли время на другой день и закрасили белой краской наши надписи. Кроме этого мероприятия, мы возложили цветы у бюста Героя СССР Порфирию Чанчибадзе, а также у бюста Герою СССР Мелитону Кантария, который стоит в парке им. Киквидзе. На устроенном там же спонтанном митинге я говорил лишь о позитивах, но скажу сегодня то, что надо было сказать: Мелитон Кантария не похож на Мелитона Кантария. Бюст сделан таким образом, чтобы ничего не напоминало о военных заслугах этого человека. Бюст скорее похож на какого-либо футболиста. Там есть табличка с надписью, что это Мелитон Кантария, а то можно было бы приписать и Лионеля Месси, например. Также отмечу журналистское расследование, которое мы посвятили деструктивным, управляемым из США антироссийским и вместе с тем антигрузинским организациям. Мы изобличили связанных с небезызвестным Дэвидом Крамером лиц. Соответствующие материалы распространены в Интернете и у властей есть возможность заняться этими деструктивными силами, если они этого захотят. Неожиданно для себя через моих коллег я получил приглашение от Министерства обороны России. Так я в июле оказался в регионе Донбасса, где сам убедился, что местные жители чувствуют себя освобожденными. В Лисичанске, куда до того прибыл Зеленский, месяц спустя оказался и разговаривал с людьми я. Еще силен фактор страха, но часть людей уже не скрывает свое мнение и говорит, что они вздохнули с облегчением, когда их город был освобожден. У них там не было ни воды, ни света, но они были полны оптимизма, так как смогли избавиться от фашистского режима, получили свободу! Надеюсь, что недавний визит Зеленского в Бахмут также ознаменует освобождение этого города от фашистов, как и Лисичанск освободился вскоре после визита того же Зеленского.Главным событием года считаю создание книги о ВОВ на грузинском языке. Была устроена презентация, появился спрос на эту работу. Я побывал в Академии наук Грузии, подарил экземпляр нашему именитому ученому-историку, академику Роину Метревели, который в то же время является вице-президентом АН, также подарил несколько экземпляров библиотеке АН и Национальной библиотеке парламента. Книга раздается в частных школах и вузах, есть и в свободной продаже. Я рад, что был выказан интерес и похвала со стороны представителей духовенства. Наша церковь приветствует сохранение исторической памяти без искажений и выступает за недопустимость "облагораживания" фашизма. Также отмечу проведенное в июне месяце мероприятие, когда продажные журналюги осадили русскоязычный семинар с участием молодежи и попытались сорвать его путем давления и шантажа. Мне пришлось проявить определенную грубость, которую многие из вас видели по ТВ, но это была необходимая мера. С 1 января 2023 года Институт Евразии выходит из состава Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии и продолжит свою деятельность вне рамок этого совета. Вместе с тем, Институт Евразии приветствует продолжение партнерских отношений с отдельными членами-организациями Совета. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20221209/prezentatsiya-knigi-o-vov-na-gruzinskom-yazyke-proshla-v-tbilisi---video-272891750.html

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2022

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

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Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

аналитика, колумнисты, гулбаат рцхиладзе, россия, в мире, институт евразии, общество, политика, грузино-российские отношения