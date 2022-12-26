https://sputnik-georgia.ru/20221226/mozhet-li-prezident-gruzii-naznachat-poslov---vopros-otkryt-spustya-polgoda-273424186.html

Может ли президент Грузии назначать послов - вопрос открыт спустя полгода

Может ли президент Грузии назначать послов - вопрос открыт спустя полгода

Спустя шесть месяцев после подачи иска администрация президента не располагает информацией о процессе, говорится в заявлении администрации президента 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T21:08+0400

2022-12-26T21:08+0400

2022-12-26T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Неясность по поводу конституционных полномочий президента Грузии требует своевременно устранения, говорится в заявлении администрации главы грузинского государства. В конце июня Конституционный суд Грузии принял в производство иск правительства об определении полномочий президента Грузии в вопросе назначения послов. Администрация президента считает важным информирование общественности в связи с назначением послов президентом. Как отмечено в заявлении, спустя шесть месяцев после подачи иска администрация президента не располагает информацией об указанном процессе. Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов. "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции и в случае с неофициальными поездками президента в европейские страны и встречами с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты. Конституционный суд принял иск о полномочиях президента Грузии >>Подобные конституционные иски против себя Зурабишвили назвала необоснованными. Сама Зурабишвили уверяет, что Конституцию не нарушала и отказалась подписывать лишь одну кандидатуру на пост посла в ООН Давида Бакрадзе, деятельность которого на посту посла Грузии в США, по ее словам, была малопродуктивной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , президент грузии, правительство грузии, конституционный суд грузии