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Путин: страны СНГ готовы решать проблемные вопросы
Путин: страны СНГ готовы решать проблемные вопросы
Государства Содружества, по словам президента РФ, готовы оказывать друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Страны СНГ готовы решать проблемные вопросы, сказал президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.Одним из ключевых направлений сотрудничества стран СНГ, по словам Путина, является поддержание безопасности и стабильности в общем Евразийском регионе.Президент РФ подчеркнул, что даже если возникают какие-то проблемные вопросы, страны СНГ стремятся решать их вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео >>По словам Путина, страны СНГ конструктивно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, оборотом наркотиков и коррупции.Неформальная встреча глав стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, снг, санкт-петербург
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, снг, санкт-петербург
Путин: страны СНГ готовы решать проблемные вопросы
20:44 26.12.2022 (обновлено: 20:55 26.12.2022)
Государства Содружества, по словам президента РФ, готовы оказывать друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Страны СНГ готовы решать проблемные вопросы, сказал президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Одним из ключевых направлений сотрудничества стран СНГ, по словам Путина, является поддержание безопасности и стабильности в общем Евразийском регионе.
"К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать" , - сказал Путин.
Президент РФ подчеркнул, что даже если возникают какие-то проблемные вопросы, страны СНГ стремятся решать их вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.
По словам Путина, страны СНГ конструктивно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, оборотом наркотиков и коррупции.
Неформальная встреча глав стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.