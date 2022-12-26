https://sputnik-georgia.ru/20221226/putin-strany-sng-gotovy-reshat-problemnye-voprosy-273424047.html

Путин: страны СНГ готовы решать проблемные вопросы

Путин: страны СНГ готовы решать проблемные вопросы

Государства Содружества, по словам президента РФ, готовы оказывать друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие 26.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Страны СНГ готовы решать проблемные вопросы, сказал президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.Одним из ключевых направлений сотрудничества стран СНГ, по словам Путина, является поддержание безопасности и стабильности в общем Евразийском регионе.Президент РФ подчеркнул, что даже если возникают какие-то проблемные вопросы, страны СНГ стремятся решать их вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие.Путин принимает участие в неформальной встрече лидеров СНГ - видео >>По словам Путина, страны СНГ конструктивно сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, оборотом наркотиков и коррупции.Неформальная встреча глав стран СНГ проходит в Санкт-Петербурге 26-27 декабря.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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