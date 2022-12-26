https://sputnik-georgia.ru/20221226/v-tyurmakh-gruzii-nachinaetsya-priem-novogodnikh-posylok-273411725.html

В тюрьмах Грузии начинается прием новогодних посылок

В тюрьмах Грузии начинается прием новогодних посылок

Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных 26.12.2022, Sputnik Грузия

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специальная пенитенциарная служба

общество

новости

грузия

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Прием посылок начинается в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны. Посылки будут принимать в течение двух дней — 29 и 30 декабря с 09:00 и до 19:00. В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек >>>В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 ноября 2022 года, 9 692 человека, согласно данным Национальной службы статистики Грузии. Это 0,26% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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специальная пенитенциарная служба, общество, новости, грузия, тюрьма