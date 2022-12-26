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В тюрьмах Грузии начинается прием новогодних посылок
В тюрьмах Грузии начинается прием новогодних посылок
Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T15:48+0400
2022-12-26T15:48+0400
2022-12-26T16:01+0400
специальная пенитенциарная служба
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тюрьма
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Прием посылок начинается в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны. Посылки будут принимать в течение двух дней — 29 и 30 декабря с 09:00 и до 19:00. В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек >>>В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 ноября 2022 года, 9 692 человека, согласно данным Национальной службы статистики Грузии. Это 0,26% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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специальная пенитенциарная служба, общество, новости, грузия, тюрьма
специальная пенитенциарная служба, общество, новости, грузия, тюрьма
В тюрьмах Грузии начинается прием новогодних посылок
15:48 26.12.2022 (обновлено: 16:01 26.12.2022)
Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Прием посылок начинается в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.
Посылки будут принимать в течение двух дней — 29 и 30 декабря с 09:00 и до 19:00.
В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 ноября 2022 года, 9 692 человека, согласно данным Национальной службы статистики Грузии. Это 0,26% населения страны.