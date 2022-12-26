https://sputnik-georgia.ru/20221226/vitse-premer-rossii-evropu-ozhidaet-defitsit-gaza-273393581.html

Вице-премьер России: Европу ожидает дефицит газа

Вице-премьер России: Европу ожидает дефицит газа

По словам вице-премьера РФ, решение Евросоюза ввести потолок цен на газ спровоцируют глубокий, долгосрочный кризис и дестабилизирует ситуацию в Европе 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T07:32+0400

2022-12-26T07:32+0400

2022-12-26T08:07+0400

в мире

россия

новости

политика

александр новак

европа

норвегия

великобритания

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23218/06/232180634_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_95bc24ae4599dab009004217df375387.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Европу ожидает дефицит газа. Решение ЕС ввести потолок цен на энергоноситель спровоцируют глубокий, долгосрочный кризис и дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил в интервью ТАСС вице-премьер России Александр Новак."Последнее решение о введении потолка цен на газ еще раз показывает, что западные коллеги руководствуются не экономическим здравым расчетом, а лишь заигрывают со своими избирателями. Они получают сиюминутные выгоды, но исключительно политические, а не экономические. Если же говорить о долгосрочных перспективах, то такими решениями они провоцируют глубокий долгосрочный кризис, дестабилизацию в Европе", - сказал зампред российского правительства.Bloomberg прогнозирует возврат лидерства России в экспорте газа в Европу >>По словам Новака, увеличение добычи газа в Норвегии и Великобритании будет носить краткосрочный характер, при этом поставки СПГ в страны Евросоюза, скорее всего, будут нестабильными. Он отметил, что ресурсы в этих странах весьма ограничены, а при увеличении потребления в азиатско-тихоокеанском регионе Европа неминуемо столкнется с дефицитом.Вице-премьер объяснил, что локдауны в Китае сдержали рост спроса, а теплая погода - снизила в Европе объемы потребления, поэтому ситуация с обеспечением газом там сейчас относительно спокойная.Однако даже несмотря на это, европейцам пришлось сократить потребление газа в этом году на 40-50 млрд кубометров газа за счет падения производства удобрений, металлургии, газохимии. И это только начало европейского кризиса энергообеспеченности, подчеркнул Новак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

европа

норвегия

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, россия, новости, политика, александр новак, европа, норвегия, великобритания, газ