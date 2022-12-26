https://sputnik-georgia.ru/20221226/vnimaniyu-avtomobilistov-v-gruzii-uzhestocheny-shtrafy-za-narusheniya-na-dorogakh-273396929.html

Вниманию автомобилистов: в Грузии ужесточены штрафы за нарушения на дорогах

Вниманию автомобилистов: в Грузии ужесточены штрафы за нарушения на дорогах

Управление автомобилем без регистрации обойдется водителю в 300 лари, а списанным автомобилем – 2 тысячи лари 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T10:02+0400

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2022-12-26T10:02+0400

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штраф

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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Поправки в Кодекс административных правонарушений Грузии, предполагающие введение новых штрафов за нарушение правил дорожного движения, вступили в силу с 27 декабря этого года.Согласно поправкам, превышение скорости на более чем 40 километров в час обойдется в 300 лари, а водителю, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки – в 400 лари.Повторное нарушение за год обойдется также в 400 лари. А вот если при превышении скорости более чем на 40 километров в час произошло повреждение груза, дороги, дорожной инфраструктуры, а люди получили легкие повреждения, штраф составит 600 лари.Также повысились штрафы за вождение автомобиля без номеров и регистрации. Так, штраф за езду на автомобиле с номером на лобовом стекле или только с одним из двух номеров составит 100 лари, а без номеров или с измененными номерами – 2 тысячи лари.В Грузии стали штрафовать спортивные автомобили без лицензии >>Управление автомобилем без регистрации обойдется водителю в 300 лари, а списанным автомобилем – 2 тысячи лари. Размер штрафов за повторное нарушение составит от 600 до 2,5 тысячи лари.Использование одновременно потерянных или поврежденных прав на вождение вместе с законно выданными или использование прав, потерявших силу, а также предоставление ложной информации о потере или повреждении прав будет караться штрафом в размере 150 лари.Предоставление ложной информации с целью использования чужих прав обойдется водителям в 700 лари.Кроме того, управление автомобилем с тонированными стеклами повлечет штраф в размере 100 лари, если уровень тонирования превышен на 1-10% от допустимой нормы. Если же стекла автомобиля затемнены более чем на 10% от допустимой нормы, то штраф составит 500 лари. Повторное подобное нарушение повлечет за собой штраф уже в размере 1 тысячи лари.Дрифт в Грузии официально запрещен >>А вот установка мигалок, звуковых сигналов или громкоговорителя в обход правил МВД карается уже штрафом в размере 2 тысяч лари за первое нарушение и 2,5 тысячи лари – за повторное нарушение в течение года.Кроме того, штраф в размере тысячу лари теперь будут платить водители, участвующие в организованном перекрытии дороги или в групповом движении автомобилей, занимающем также встречную полосу.Нарушение проезда на светофоре, а также несоблюдение знаков "Въезд запрещен", "Движение запрещено", а также нарушение правил движения на перекрестках и железнодорожных переездах теперь карается штрафом в размере 100 лари.Перевозка пассажиров или грузов с нарушением правил грузинского законодательства обойдется также в 100 лари.А вот движение крупногабаритного транспорта без согласования с полномочными органами или без сопровождения обойдется в 1 тысячу лари, а если в это время был поврежден груз, дорога или дорожная инфраструктура – 2 тысячи лари.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 26 декабря в размере 2,69 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, правила дорожного движения, штраф