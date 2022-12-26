Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221226/zavershilas-golodovka-deputatov-parlament-gruzii--273423391.html
Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии
Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T19:59+0400
2022-12-26T20:05+0400
грузия
новости
политика
голодовка
хатия деканоидзе
михаил саакашвили
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_11c328aa6878a1aa55c740d2c5d97a70.jpg
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.Ряд оппозиционных депутатов с 15 декабря прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 днейПо словам Деканоидзе, Цитлидзе приняла решение о прекращении голодовки на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации.В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку &gt;&gt;Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.Депутаты требовали, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_e9964572ad67ffbe501e69fb738cf5f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, голодовка, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, голодовка, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение

Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии

19:59 26.12.2022 (обновлено: 20:05 26.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 26.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.
Ряд оппозиционных депутатов с 15 декабря прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 дней
По словам Деканоидзе, Цитлидзе приняла решение о прекращении голодовки на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации.
В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку >>
Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.
Депутаты требовали, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.
Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0