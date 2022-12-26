https://sputnik-georgia.ru/20221226/zavershilas-golodovka-deputatov-parlament-gruzii--273423391.html
Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии
Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница... 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T19:59+0400
2022-12-26T19:59+0400
2022-12-26T20:05+0400
грузия
новости
политика
голодовка
хатия деканоидзе
михаил саакашвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.Ряд оппозиционных депутатов с 15 декабря прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 днейПо словам Деканоидзе, Цитлидзе приняла решение о прекращении голодовки на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации.В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку >>Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.Депутаты требовали, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, голодовка, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение
грузия, новости, политика, голодовка, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.
Ряд оппозиционных депутатов с 15 декабря прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 дней
По словам Деканоидзе, Цитлидзе приняла решение о прекращении голодовки на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации.
Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.
Депутаты требовали, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.
Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.