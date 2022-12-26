https://sputnik-georgia.ru/20221226/zavershilas-golodovka-deputatov-parlament-gruzii--273423391.html

Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии

Завершилась голодовка депутатов парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница... 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T19:59+0400

2022-12-26T19:59+0400

2022-12-26T20:05+0400

грузия

новости

политика

голодовка

хатия деканоидзе

михаил саакашвили

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/13/264581795_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_11c328aa6878a1aa55c740d2c5d97a70.jpg

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальная движение" Анна Цитлидзе прекратила голодовку, заявила ее соратница Хатия Деканоидзе.Ряд оппозиционных депутатов с 15 декабря прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили. Анна Цитлидзе стала последней среди протестующих, проголодав 10 днейПо словам Деканоидзе, Цитлидзе приняла решение о прекращении голодовки на основании категорического требования врачей. Депутат будет доставлена медучреждение для реабилитации.В "Грузинской мечте" призвали оппозиционного депутата прекратить голодовку >>Члены "Нацдвижения" Анна Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов 15 декабря начали голодовку. К голодающим в парламенте 16 декабря присоединился еще один депутат от "Национального движения" Темур Джанашия.Депутаты требовали, чтобы экс-президент смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.Самым первым голодовку прекратил депутат Абдула Исмаилов. Он продержался всего три дня. Затем из-за ухудшения состояния здоровья голодовку прекратили Давид Киркитадзе и Темур Джанашия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, голодовка, хатия деканоидзе, михаил саакашвили, единое нацдвижение