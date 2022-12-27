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Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер
Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер
Политика правительства состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть бедность и сократить безработицу, заявил премьер 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T18:31+0400
2022-12-27T18:31+0400
2022-12-27T18:31+0400
грузия
новости
безработица
экономика
общество
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии достиг исторического минимума в 15,6%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подводя итоги 2022 года. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2022 года понизился на 3,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 19,5%. По информации Гарибашвили, за два года, со второго квартала 2021 года по третий квартал 2022 года создано 229 тысяч новых рабочих мест. "За последние почти два года трудоустроено 229 тысяч человек, из них 209 тысяч заняты в негосударственном секторе", - отметил он. Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика >>В третьем квартале число безработных снизилось на 60,1 тысячи человек, или 19,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 250,7 тысячи человек. В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, безработица, экономика, общество, ираклий гарибашвили
грузия, новости, безработица, экономика, общество, ираклий гарибашвили
Бедность и безработица главные вызовы Грузии - премьер
Политика правительства состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть бедность и сократить безработицу, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии достиг исторического минимума в 15,6%, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подводя итоги 2022 года.
Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2022 года понизился на 3,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 19,5%.
"Заявленная нами политика состоит в том, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть бедность и сократить безработицу. Этим отличился третий квартал. Уровень безработицы достиг исторического минимума - 15,6%", - сказал премьер.
По информации Гарибашвили, за два года, со второго квартала 2021 года по третий квартал 2022 года создано 229 тысяч новых рабочих мест.
"За последние почти два года трудоустроено 229 тысяч человек, из них 209 тысяч заняты в негосударственном секторе", - отметил он.
В третьем квартале число безработных снизилось на 60,1 тысячи человек, или 19,3% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 250,7 тысячи человек.
В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.