https://sputnik-georgia.ru/20221119/bezrabotitsa-prodolzhaet-snizhatsya-v-gruzii--novaya-statistika-272298311.html

Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика

Безработица продолжает снижаться в Грузии – новая статистика

Доля трудоспособного экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2022 года составила 53,5% 19.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-19T09:01+0400

2022-11-19T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2022 года составил 15,6%, что на 2,5 процентного пункта меньше показателя за второй квартал 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Во втором квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составлял 18,1%, в первом квартале – 19,4%, в четвертом квартале 2021 года – 19%.Безработица в цифрахУровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2022 года понизился на 3,9 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда он составлял 19,5%.За отчетный период число безработных снизилось на 60,1 тысячи человек, или 19,3%, по сравнению с тем же периодом 2021 года и составило 250,7 тысячи человек.По данным Сакстата, уровень безработицы в сельских поселениях намного ниже по сравнению с городским. В третьем квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, безработица в городских поселениях снизилась на 4,8 процентных пункта, а в сельских поселениях – на 2,7 процентного пункта и составила 16,4 и 14,5% соответственно.За счет чего сократился уровень безработицы в Грузии – мнение министра >>Уровень безработицы традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин. В третьем квартале 2022 года, по сравнению с тем же периодом 2021 года, этот показатель среди мужчин снизился на 4,2 процентных пункта до 17,5%, а среди женщин – на 3,5 процентного пункта до 13,1%.Активность населенияПо данным Сакстата, показатель трудоспособного экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2022 года составил 53,5% – на 0,7 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом 2021 года."Уровень активности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, понизился в городских поселениях на 1,6 процентного пункта, а в сельских поселениях вырос на один процентный пункт. Уровень занятости по всей стране повысился на 2,7 процентного пункта и составил 45,2%", – говорится в материалах Сакстата.Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года составила 63,7%, что на уровне того же периода 2021 года.Безработные в Грузии не желают работать - глава рестораторов о рынке труда >> Число нанятых работников в третьем квартале в Грузии выросло на 52 тысячи человек, или 6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 913,8 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 25,8 тысячи (6,2%) и составило 443,3 тысячи.Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В третьем квартале этот показатель у женщин составил 43,4%, а у мужчин – 65,3%. При этом уровень активности женщин вырос на один процентный пункт, а мужчин – на 0,5 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, безработица, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"