https://sputnik-georgia.ru/20221227/garibashvili-vlasti-gruzii-mogut-investirovat-v-abkhaziyu-10-mlrd-dollarov-273454265.html

Гарибашвили: власти Грузии могут инвестировать в Абхазию 10 млрд долларов

Гарибашвили: власти Грузии могут инвестировать в Абхазию 10 млрд долларов

У Абхазии огромный потенциал стать вторым Монако, заявил премьер Грузии 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии готовы за три года инвестировать в Абхазию 10 миллионов долларов и превратить ее во второе Монако, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. Он подчеркнул, что бюджет неподконтрольной властям Грузии Абхазии составляет несколько миллионов долларов. Весь этот бюджет полностью на дотации.По его словам, этот вопрос обсуждался на экономическом совете. "Абхазия может стать вторым Монако. Это не преувеличенная оценка. У Абхазии огромный потенциал стать вторым Монако, а Сухуми – вторым Монте-Карло", – отметил Гарибашвили. Он подчеркнул, что власти Грузии выбрали мирную политику в отношении неподконтрольных ей территорий. "Мы хотим залечить раны от стольких войн. Наша политика не будет пересмотрена. Мы хотим решить конфликт, завершить эту ужасную трагедию только мирным путем, хотим примирения, чтобы все вместе жили в единой, сильной Грузии, в европейской Грузии", – заявил Гарибашвили. "Это трагический день нашей истории" – Гарибашвили о падении Сухуми>>По его словам, грузинские власти оказывают очень большую помощь абхазам и осетинам, но публично об этом не говорят. "Это осознанная политика", – сказал Гарибашвили. Между тем он заявил, что в прошлом году в вузы Грузии были зачислены 230 жителей Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). Более 1,3 тысячи человек воспользовались услугами здравоохранения. "И, естественно, эта помощь продолжится в будущем... Нашей общей задачей должно быть объединение нашей страны", – заявил Гарибашвили.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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