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Из Грузии в Китай можно будет улететь в 2023 году
Из Грузии в Китай можно будет улететь в 2023 году
Прямые рейсы будут способствовать прибытию большего количества китайских туристов, а также окажут положительное влияние на динамику развития сферы туризма... 27.12.2022, Sputnik Грузия
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2022-12-27T22:45+0400
грузия
экономика
туризм
мариам квривишвили
китай
авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines возобновит регулярное авиасообщение в направлении Грузии в 2023 году, сказала замминистра экономики Мариам Квривишвили. China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс в Грузию был осуществлен 23 января 2020 года. "Прямые рейсы с Китаем будут восстановлены. Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора Грузии. Традиционно туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью. Уверена, что прямые рейсы будут способствовать прибытию большего количества китайских туристов, а также окажут положительное влияние на динамику развития сферы туризма и гражданской авиации в 2023 году ", - сказала Квривишвили журналистам. Грузия и Китай углубляют сотрудничество &gt;&gt;По информации замминистра, власти ведут активную работу по привлечению на грузинский авиарынок новых авиакомпаний. Регулярные рейсы Урумчи-Тбилиси-Урумчи будут выполняться один раз в неделю, каждую пятницу до 25 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, туризм, мариам квривишвили, китай, авиасообщение в грузии
грузия, экономика, туризм, мариам квривишвили, китай, авиасообщение в грузии

Из Грузии в Китай можно будет улететь в 2023 году

22:45 27.12.2022
© photo: Sputnik / Iliya Pitalev / Перейти в фотобанкВид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© photo: Sputnik / Iliya Pitalev
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Прямые рейсы будут способствовать прибытию большего количества китайских туристов, а также окажут положительное влияние на динамику развития сферы туризма, заявила замминистра
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Одна из ведущих авиакомпаний Китая China Southern Airlines возобновит регулярное авиасообщение в направлении Грузии в 2023 году, сказала замминистра экономики Мариам Квривишвили.
China Southern Airlines приостановила полеты в Грузию в январе 2020 года из-за пандемии коронавируса. Последний регулярный рейс в Грузию был осуществлен 23 января 2020 года.
"Прямые рейсы с Китаем будут восстановлены. Китай является одним из приоритетных направлений для туристического сектора Грузии. Традиционно туристы из Китая отличаются своей покупательной способностью. Уверена, что прямые рейсы будут способствовать прибытию большего количества китайских туристов, а также окажут положительное влияние на динамику развития сферы туризма и гражданской авиации в 2023 году ", - сказала Квривишвили журналистам.
Грузия и Китай углубляют сотрудничество >>
По информации замминистра, власти ведут активную работу по привлечению на грузинский авиарынок новых авиакомпаний.
Регулярные рейсы Урумчи-Тбилиси-Урумчи будут выполняться один раз в неделю, каждую пятницу до 25 марта 2023 года.
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