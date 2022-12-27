https://sputnik-georgia.ru/20221227/izbezhat-voennogo-prizyva-v-gruzii-budet-slozhnee---premer-anonsiroval-reformu-273457373.html
Избежать военного призыва в Грузии будет сложнее - премьер анонсировал реформу
Избежать военного призыва в Грузии будет сложнее - премьер анонсировал реформу
По словам премьер-министра, реформа предполагает введение новой системы службы в армии 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T16:47+0400
2022-12-27T16:47+0400
2022-12-27T16:47+0400
новости
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общество
джуаншер бурчуладзе
ираклий гарибашвили
служба государственной охраны
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ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Грузия в 2023 году начнется осуществление реформы призыва на срочную службу, согласно которой избежать службы будет сложнее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Несмотря на то, что срок срочной службы в Грузии составляет всего год, многие молодые люди отказываются ее проходить, так как основная часть призывается в службу исполнения наказаний и Службу государственной охраны. Партия "Гирчи" помогает молодым людям избежать службы в армии, благодаря условию в грузинском законодательстве, которое запрещает призывать в армию священнослужителей. По инициативе партии в Грузии создана церковь, где любой молодой человек может получить сан священника за небольшое пожертвование. По словам премьер-министра Грузии, реформа предполагает введение новой системы службы в армии. "Мы разработали новую систему военной службы – программа будет на 6 месяцев, 8 месяцев, 11 месяцев, исходя из того, кто какую карьеру выберет. Это будет боевая и теоретическая военная подготовка", - сказал Гарибашвили. "Гирчи" продолжит бороться против обязательной военной службы в Грузии>>Ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что призыв распространится в том числе и на студентов вузов, а отсрочка от армии будет возможна всего лишь на год. На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, служба государственной охраны
новости, грузия, общество, джуаншер бурчуладзе, ираклий гарибашвили, служба государственной охраны
Избежать военного призыва в Грузии будет сложнее - премьер анонсировал реформу
По словам премьер-министра, реформа предполагает введение новой системы службы в армии
ТБИЛИСИ, 27 дек - Sputnik. Грузия в 2023 году начнется осуществление реформы призыва на срочную службу, согласно которой избежать службы будет сложнее, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Несмотря на то, что срок срочной службы в Грузии составляет всего год, многие молодые люди отказываются ее проходить, так как основная часть призывается в службу исполнения наказаний и Службу государственной охраны.
"Последние годы для нас была вызовом разработанная "Гирчи" программа, из-за которой тысячи наших молодых людей смогли избежать обязательной срочной службы. Это было нерешаемой проблемой, так как они нашли в законодательстве окно, и более 10 тысяч молодых людей избежали обязательной службы. Мы решили эту проблему",- сказал Гарибашвили.
Партия "Гирчи" помогает молодым людям избежать службы в армии, благодаря условию в грузинском законодательстве, которое запрещает призывать в армию священнослужителей. По инициативе партии в Грузии создана церковь, где любой молодой человек может получить сан священника за небольшое пожертвование.
По словам премьер-министра Грузии, реформа предполагает введение новой системы службы в армии.
"Мы разработали новую систему военной службы – программа будет на 6 месяцев, 8 месяцев, 11 месяцев, исходя из того, кто какую карьеру выберет. Это будет боевая и теоретическая военная подготовка", - сказал Гарибашвили.
Ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что призыв распространится в том числе и на студентов вузов, а отсрочка от армии будет возможна всего лишь на год.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории – обязательная, контрактная, кадровая и резервная. На срочную службу призываются граждане Грузии от 18 до 27 лет. Срок службы составляет 12 месяцев.