https://sputnik-georgia.ru/20221227/na-razvitie-infrastruktury-v-kakheti-potratili-160-millionov-lari-273461856.html

На развитие инфраструктуры в Кахети потратили 160 миллионов лари

На развитие инфраструктуры в Кахети потратили 160 миллионов лари

В 2023 году в рамках первоначального финансирования, муниципалитетами запланировано 75 проектов на сумму более 39 миллионов лари, заявил замминистра 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T19:35+0400

2022-12-27T19:35+0400

2022-12-27T19:35+0400

грузия

новости

экономика

кахети

департамент автомобильных дорог

строительство дороги

министерство инфраструктуры и регионального развития

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. В инфраструктурные проекты во всех восьми муниципалитетах Кахети было инвестировано около 160 миллионов лари в 2022 году, реализовано 990 проектов, заявил замглавы министерства инфраструктуры и регионального развития Илья Бегиашвили. В 2022 году построено и отремонтировано 115 километров дорог, проведены мелкие и частичные работы в 57 детских садах, обустроены и отремонтированы 100 спортивных площадок, в том числе 70 мини-спортивных площадок и до 50 рекреационных зон. Всего малые ремонтно-восстановительные работы были проведены в 18 школах. Также были проведены работы по водоснабжению, туристической инфраструктуре, восстановлению амбулаторий в селах. По словам замминистра, в 2023 году в рамках первоначального финансирования муниципалитетами запланировано 75 проектов на сумму более 39 миллионов лари, которые будут постепенно увеличиваться как за счет проектов, запланированных в рамках местного бюджета, так и за счет финансирования, привлекаемого из различных фондов. В Кахети отремонтировали до 60 километров автомобильных дорог >>По информации Бегиашвили, инфраструктурные проекты в Кахети приобретут более масштабный характер в 2023 году. Запланированы дорожно-инфраструктурные работы, строительство скоростных автомагистралей, а также строительство-ремонт объездной соединительной дороги. Кроме того, планируется обустройство образовательной инфраструктуры, ремонт-строительство детских садов, обустройство центральных и мини-стадионов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, кахети, департамент автомобильных дорог, строительство дороги, министерство инфраструктуры и регионального развития