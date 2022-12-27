https://sputnik-georgia.ru/20221227/net-pomilovaniyu-saakashvili---v-tbilisi-proydet-aktsiya-273461371.html

"Нет помилованию Саакашвили!" - в Тбилиси пройдет акция

"Нет помилованию Саакашвили!" - в Тбилиси пройдет акция

По словам организаторов акции протеста, в случае помилования Саакашвили, акции примут перманентный характер 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T18:08+0400

2022-12-27T18:08+0400

2022-12-27T18:08+0400

грузия

новости

политика

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

валерий гелашвили

украина

тбилиси

тбилисский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262042663_0:44:3067:1769_1920x0_80_0_0_46e9c7a1802137078b1f92298c5a891f.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Акция протеста под лозунгом "Не помилуй криминала" пройдет у здания администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.Акцию анонсировали члены семьи Бута Робакидзе, Сулхана Молашвили и Георгия Гамцемлидзе, которые были убиты во время правления третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции протеста соберутся завтра в 15:00 по тбилисскому времени.По словам организаторов акции протеста, в случае помилования Саакашвили, акции примут перманентный характер. За последнее время у здания администрации президента прошли несколько акций с требованием помилования Саакашвили. Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили говорят, что он при смерти, и требуют его освобождения, чтобы он смог отправиться на лечение за рубеж. Зурабишвили ранее заявила, что суд должен принять достойное решение в связи с состоянием здоровья Саакашвили в том случае, если будет соответствующее заключение экспертов. Зурабишвили также заявила, что уголовные дела против Саакашвили находятся на рассмотрении, поэтому она не может его помиловать. Саакашвили боится разоблачения – депутат от "Грузинской мечты">>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , валерий гелашвили, украина, тбилиси, тбилисский городской суд