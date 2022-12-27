https://sputnik-georgia.ru/20221227/saakashvili-boitsya-razoblacheniya--deputat-ot-gruzinskoy-mechty-273442630.html

Саакашвили боится разоблачения – депутат от "Грузинской мечты"

Саакашвили боится разоблачения – депутат от "Грузинской мечты"

Разговоры об отравлении заключенного экс-президента являются искусственными 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T11:51+0400

2022-12-27T11:51+0400

2022-12-27T12:05+0400

новости

политика

грузия

михаил саакашвили

рати брегадзе

валерий гелашвили

германия

тбилиси

украина

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/04/264166079_0:47:3069:1773_1920x0_80_0_0_f91c0a5b5dbbd94d873fa95150308279.jpg

ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Разговоры о возможном отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили являются спекуляцией, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Специальная следственная служба в рамках расследования дела о возможном отравлении несколько раз пыталась взять у экс-президента образцы для проведения экспертизы. Однако от Саакашвили и его адвокатов следственный орган получил отказ на сдачу образцов любого вида. Ранее директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что клиника "Вивамеди" провела токсикологическое исследование в Германии, которое показало наличие в крови Саакашвили четырех металлов в малом количестве – это ртуть, мышьяк, таллий и свинец. По словам Джишкариани, наличие в организме разных металлов может говорить о некоем соединении. "Бездарная симуляция" – Кобахидзе о состоянии Саакашвили на суде>>Между тем, глава медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Малхаз Уртмелидзе заявил, что разговоры об отравлении осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили абсурдны – вещества, упомянутые в медицинском заключении центра "Эмпатия" по итогам обследования осужденного, даже ниже допустимой нормы. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом. Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

германия

тбилиси

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, политика, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, валерий гелашвили, германия, тбилиси, украина, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд