https://sputnik-georgia.ru/20221227/pervyy-venchurnyy-fond-zarabotaet-v-gruzii-v-2023-godu-273427662.html

Первый венчурный фонд заработает в Грузии в 2023 году

Первый венчурный фонд заработает в Грузии в 2023 году

Бизнес в Грузии весьма заинтересован в поощрении инноваций и стартап-технологий, считает министр 27.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-27T11:27+0400

2022-12-27T11:27+0400

2022-12-27T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Первый глобальный венчурный инвестиционный фонд будет создан в Грузии для поддержки стартапов, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Частный сектор будет участвовать в фонде вместе с правительством Грузии – Агентство инноваций и технологий станет партнером фонда с инвестициями в размере 5 миллионов долларов. Партнерами фонда также являются "Банк Грузии", недавно созданный грузинский венчурный фонд "Исари" и другие местные частные инвесторы. По его словам, ведущая в мире глобальная венчурная платформа 500 Global, которая уже успешно работает в Грузии и активно сотрудничает с Агентством инноваций и технологий, создаст в соответствии с американским законодательством новый фонд, в котором будет участвовать государство, наряду с другими частными инвесторами. Объем фонда составит 20 миллионов долларов. По словам вице-премьера, бизнес в Грузии весьма заинтересован в поощрении инноваций и стартап-технологий. Создавая венчурный фонд, страна перейдет на качественно новый этап, когда у стартап-экосистемы появляются новые, более исправные, институциональные средства финансовой поддержки, вместе с той помощью, которой на основе акселерации правительство поддерживает эти компании и происходит наращивание технических возможностей. Стартапы в Грузии станут более конкурентоспособными >>"В этом росте участвуют наши американские партнеры, в том числе компания "500", которая является выдающимся акселератором, представленным более чем в 30 странах мира, и уже в Грузии, где она начнет работать в 2023 году, – отметил министр экономики. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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