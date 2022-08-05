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Стартапы в Грузии станут более конкурентоспособными
Стартапы в Грузии станут более конкурентоспособными
Программа акселерации глобального уровня будет проходить два раза в год, и у стартапов со всего мира будет возможность пройти интенсивный курс обучения 05.08.2022, Sputnik Грузия
2022-08-05T19:16+0400
2022-08-05T19:16+0400
2022-08-05T19:16+0400
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стартап-грузия
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глобальная венчурная платформа 500 Global переподготовит стартапы в Грузии в течении четырех лет, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.Соответствующее соглашение подписано между Агентством инноваций и технологий Минэкономики Грузии и акселератором 500 Global. Программа предполагает восемь этапов подготовки стартапов, прошедших стадию акселерации, в том числе международных стартапов.Программа акселерации глобального уровня будет проходить два раза в год, и у стартапов со всего мира будет возможность пройти интенсивный курс обучения, который завершится демонстрационным днем. Кроме того, стартап-победитель каждой группы примет участие в международной программе, организованной 500 Global.По словам Давиташвили, с выходом на глобальную платформу 500 Global Грузия станет региональным центром для поддержки стартап-экосистемы."У нас есть партнеры по этой программе в лице "Банка Грузии", который вместе с государством также инвестирует пять миллионов долларов. С появлением 500 Global в Грузии страна станет региональным центром для поощрения, поддержки и финансирования стартап-экосистемы", - сказал Давиташвили.Крупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии >>Глава Минэкономики выразил уверенность, что этот шаг обязательно вызовет интерес у инвесторов, будут созданы фонды венчурного капитала.В течение 2020-2021 годов 500 Global провела две акселерационные программы в Грузии. За этот период акселерацию прошли 30 стартапов.Из них четыре финалиста - CARDEAL, Cargon, Payze, Agrolabs, отправились в Силиконовую долину для участия в заключительном компоненте программы: установление новых контактов и связей с инвесторами."Им удалось добиться 212% роста, создать стоимость около 100 млн долларов, привлечь многомиллионные инвестиции, и в результате в Грузии были созданы успешные компании в области инноваций. Именно это и является нашей целью, поэтому мы решили продлить программу акселерации на четыре года", — сказал Давиташвили.Грузинский стартап OMOFOX привлек инвестиции на $700 000 >>Давиташвили отметил, что после завершения программы готовность компаний к иностранному частному капиталу значительно возросла. Многие из них вышли на рынки других стран, включая Украину, Узбекистан и Индию.Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства - создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
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грузия, новости, экономика, стартапы, стартап-грузия, леван давиташвили
Стартапы в Грузии станут более конкурентоспособными
Программа акселерации глобального уровня будет проходить два раза в год, и у стартапов со всего мира будет возможность пройти интенсивный курс обучения
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Глобальная венчурная платформа 500 Global переподготовит стартапы в Грузии в течении четырех лет, заявил журналистам вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Соответствующее соглашение подписано между Агентством инноваций и технологий Минэкономики Грузии и акселератором 500 Global. Программа предполагает восемь этапов подготовки стартапов, прошедших стадию акселерации, в том числе международных стартапов.
"При участии профессионального и опытного акселератора в Грузии местные стартапы получают возможность быть более успешными и конкурентоспособными. Именно поэтому мы решили, что программа акселерации продлится четыре года", - заявил Давиташвили.
Программа акселерации глобального уровня будет проходить два раза в год, и у стартапов со всего мира будет возможность пройти интенсивный курс обучения, который завершится демонстрационным днем. Кроме того, стартап-победитель каждой группы примет участие в международной программе, организованной 500 Global.
По словам Давиташвили, с выходом на глобальную платформу 500 Global Грузия станет региональным центром для поддержки стартап-экосистемы.
"У нас есть партнеры по этой программе в лице "Банка Грузии", который вместе с государством также инвестирует пять миллионов долларов. С появлением 500 Global в Грузии страна станет региональным центром для поощрения, поддержки и финансирования стартап-экосистемы", - сказал Давиташвили.
Глава Минэкономики выразил уверенность, что этот шаг обязательно вызовет интерес у инвесторов, будут созданы фонды венчурного капитала.
В течение 2020-2021 годов 500 Global провела две акселерационные программы в Грузии. За этот период акселерацию прошли 30 стартапов.
Из них четыре финалиста - CARDEAL, Cargon, Payze, Agrolabs, отправились в Силиконовую долину для участия в заключительном компоненте программы: установление новых контактов и связей с инвесторами.
"Им удалось добиться 212% роста, создать стоимость около 100 млн долларов, привлечь многомиллионные инвестиции, и в результате в Грузии были созданы успешные компании в области инноваций. Именно это и является нашей целью, поэтому мы решили продлить программу акселерации на четыре года", — сказал Давиташвили.
Давиташвили отметил, что после завершения программы готовность компаний к иностранному частному капиталу значительно возросла. Многие из них вышли на рынки других стран, включая Украину, Узбекистан и Индию.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства - создание инновационной экосистемы в стране и поддержка этой сферы. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.