Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221227/premer-vlasti-gruzii-deystvuyut-v-interesakh-naroda--273451537.html
Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа
Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа
Конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности, отметил Гарибашвили 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:31+0400
2022-12-27T14:35+0400
грузия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271790244_0:0:687:386_1920x0_80_0_0_ce503e1af99ba2e8441a515a6bd3bdde.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии в условиях беспрецедентного кризиса на Европейском континенте проводят ориентированную на национальные интересы страны политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. По его словам, конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для Европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности. По его словам, власти Грузии с первых дней конфликта на Украине заняли правильную позицию и проводят правильную политику. "Наша команда настроена на то, что нашей главной задачей должна быть защита наших национальных интересов. Мы действуем с этой мотивацией, с этой идеей и проводим политику, которая в первую очередь нужна нашему народу, в интересах нашего народа", – заявил Гарибашвили. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне&gt;&gt;Премьер подчеркнул, что власти Грузии обеспокоены конфликтом на Украине. Он выразил поддержку украинскому народу и пожелал мира, а также выразил поддержку суверенитету и независимости Украины. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1f/271790244_13:0:660:485_1920x0_80_0_0_90606986dec3dc5a8daec8bbf93c3875.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика
грузия, политика

Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа

14:31 27.12.2022 (обновлено: 14:35 27.12.2022)
© Government of GeorgiaИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© Government of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности, отметил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии в условиях беспрецедентного кризиса на Европейском континенте проводят ориентированную на национальные интересы страны политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года.
По его словам, конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для Европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности.

"Можно сказать, что весь мир встал перед лицом большого вызова, которого не видел со Второй мировой войны. Мы это хорошо осознали. Это сложнейший вызов. Поэтому нужно очень разумное управление. И мы соответствующим образом построили свою политику", – сказал Гарибашвили.

По его словам, власти Грузии с первых дней конфликта на Украине заняли правильную позицию и проводят правильную политику.
"Наша команда настроена на то, что нашей главной задачей должна быть защита наших национальных интересов. Мы действуем с этой мотивацией, с этой идеей и проводим политику, которая в первую очередь нужна нашему народу, в интересах нашего народа", – заявил Гарибашвили.
Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>
Премьер подчеркнул, что власти Грузии обеспокоены конфликтом на Украине. Он выразил поддержку украинскому народу и пожелал мира, а также выразил поддержку суверенитету и независимости Украины.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0