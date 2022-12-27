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Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа
Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа
Конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности, отметил Гарибашвили 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:31+0400
2022-12-27T14:31+0400
2022-12-27T14:35+0400
грузия
политика
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии в условиях беспрецедентного кризиса на Европейском континенте проводят ориентированную на национальные интересы страны политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. По его словам, конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для Европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности. По его словам, власти Грузии с первых дней конфликта на Украине заняли правильную позицию и проводят правильную политику. "Наша команда настроена на то, что нашей главной задачей должна быть защита наших национальных интересов. Мы действуем с этой мотивацией, с этой идеей и проводим политику, которая в первую очередь нужна нашему народу, в интересах нашего народа", – заявил Гарибашвили. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Премьер подчеркнул, что власти Грузии обеспокоены конфликтом на Украине. Он выразил поддержку украинскому народу и пожелал мира, а также выразил поддержку суверенитету и независимости Украины. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика
Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа
14:31 27.12.2022 (обновлено: 14:35 27.12.2022)
Конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности, отметил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии в условиях беспрецедентного кризиса на Европейском континенте проводят ориентированную на национальные интересы страны политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года.
По его словам, конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для Европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности.
"Можно сказать, что весь мир встал перед лицом большого вызова, которого не видел со Второй мировой войны. Мы это хорошо осознали. Это сложнейший вызов. Поэтому нужно очень разумное управление. И мы соответствующим образом построили свою политику", – сказал Гарибашвили.
По его словам, власти Грузии с первых дней конфликта на Украине заняли правильную позицию и проводят правильную политику.
"Наша команда настроена на то, что нашей главной задачей должна быть защита наших национальных интересов. Мы действуем с этой мотивацией, с этой идеей и проводим политику, которая в первую очередь нужна нашему народу, в интересах нашего народа", – заявил Гарибашвили.
Премьер подчеркнул, что власти Грузии обеспокоены конфликтом на Украине. Он выразил поддержку украинскому народу и пожелал мира, а также выразил поддержку суверенитету и независимости Украины.
Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.