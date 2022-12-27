https://sputnik-georgia.ru/20221227/premer-vlasti-gruzii-deystvuyut-v-interesakh-naroda--273451537.html

Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа

Премьер: власти Грузии действуют в интересах народа

Конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности, отметил Гарибашвили 27.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

политика

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Власти Грузии в условиях беспрецедентного кризиса на Европейском континенте проводят ориентированную на национальные интересы страны политику, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года. По его словам, конфликт на Украине стал огромным вызовом не только для Европейского континента, но и для региона, и Грузии в частности. По его словам, власти Грузии с первых дней конфликта на Украине заняли правильную позицию и проводят правильную политику. "Наша команда настроена на то, что нашей главной задачей должна быть защита наших национальных интересов. Мы действуем с этой мотивацией, с этой идеей и проводим политику, которая в первую очередь нужна нашему народу, в интересах нашего народа", – заявил Гарибашвили. Вольский: лучше бы МИД Украины поговорил с теми, кто призывал Грузию к войне>>Премьер подчеркнул, что власти Грузии обеспокоены конфликтом на Украине. Он выразил поддержку украинскому народу и пожелал мира, а также выразил поддержку суверенитету и независимости Украины. Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку. Санкции против России Грузия вводить не стала, но соблюдает международные ограничения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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