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https://sputnik-georgia.ru/20221227/vopreki-protestam-studentov-v-tgu-izbrali-novogo-rektora-273451320.html
Вопреки протестам студентов: в ТГУ избрали нового ректора
Вопреки протестам студентов: в ТГУ избрали нового ректора
Выборы нового ректора проходили на фоне протеста студентов 27.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-27T14:48+0400
2022-12-27T14:48+0400
грузия
новости
джаба самушия
георгий шарвашидзе
тбилиси
студенты
протесты студентов тгу
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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новым ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили избран и. о. ректора ТГУ Джаба Самушия – единственный кандидат на этот пост. Вопреки протестам, Самушия стал тридцатым по счету ректором ТГУ. Его избрали большинством голосов Академического совета вуза. Из 38 членов Совета в выборах приняли участие 32. По словам секретаря избирательной комиссии, два бюллетеня были аннулированы, а 30 членов, участвовавших в выборах, проголосовали за Самушия. Два наблюдателя от общественной организации "Молодые юристы" наблюдали за процессом подсчета голосов на выборах. Чтобы помешать выборам, члены "Майского студенческого движения" минувшей ночью пытались заблокировать дверь избирательного зала, но охрана им этого не позволила. Профессор Самушия был занял пост и. о. ректора ТГУ сроком на шесть месяцев в октябре – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования. Выборы проходили на фоне беспорядков, устроенных недовольными студентами. Бывший ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности 7 октября. В течение нескольких месяцев у студентов было два требования – это изменение способа выбора ректора и обеспечение студентов общежитием. В случае с общежитием процесс уже запущен. В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала. Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты. Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, джаба самушия, георгий шарвашидзе, тбилиси, студенты, протесты студентов тгу
грузия, новости, джаба самушия, георгий шарвашидзе, тбилиси, студенты, протесты студентов тгу

Вопреки протестам студентов: в ТГУ избрали нового ректора

14:48 27.12.2022
© photo: SputnikТбилисские купола - Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили
Тбилисские купола - Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахишвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
© photo: Sputnik
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Выборы нового ректора проходили на фоне протеста студентов
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Новым ректором Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили избран и. о. ректора ТГУ Джаба Самушия – единственный кандидат на этот пост.
Выборы нового ректора проходили на фоне протеста части студентов, которые выступили против нынешнего способа выборов. По их словам, главу вуза должен был избирать не только Академический совет учреждения, а вся профессура.
Вопреки протестам, Самушия стал тридцатым по счету ректором ТГУ. Его избрали большинством голосов Академического совета вуза. Из 38 членов Совета в выборах приняли участие 32.
По словам секретаря избирательной комиссии, два бюллетеня были аннулированы, а 30 членов, участвовавших в выборах, проголосовали за Самушия.
Два наблюдателя от общественной организации "Молодые юристы" наблюдали за процессом подсчета голосов на выборах.
Чтобы помешать выборам, члены "Майского студенческого движения" минувшей ночью пытались заблокировать дверь избирательного зала, но охрана им этого не позволила.
Профессор Самушия был занял пост и. о. ректора ТГУ сроком на шесть месяцев в октябре – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования. Выборы проходили на фоне беспорядков, устроенных недовольными студентами. Бывший ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности 7 октября.
Студенты у входа в здание Тбилисского государственного университета (ТГУ) - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2022
Выборы ректора ТГУ – часть студентов проводят акцию протеста
13:13
В течение нескольких месяцев у студентов было два требования – это изменение способа выбора ректора и обеспечение студентов общежитием. В случае с общежитием процесс уже запущен.
В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала.
Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.
Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.
Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.
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