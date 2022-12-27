https://sputnik-georgia.ru/20221227/vybory-rektora-tgu--chast-studentov-provodyat-aktsiyu-protesta-273445754.html

Выборы ректора ТГУ – часть студентов проводят акцию протеста

Выборы ректора ТГУ – часть студентов проводят акцию протеста

На фоне протестов в эти минуты в ТГУ проходит голосование – выбирают ректора вуза 27.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Выборы ректора Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили проходят на фоне акции протеста части студентов вуза. В эти минуты проходит процесс голосования. На должность ректора претендует лишь один кандидат – и. о. ректора ТГУ Джаба Самушия. Члены студенческого объединения "Майское студенческое движение" заявили, что процесс недемократичен, так как ректора избирает Академический совет, а не вся профессура. У "Майского студенческого движения" было два требования в течение нескольких месяцев – это изменение способа выбора ректора и обеспечение студентов общежитием. В случае с общежитием процесс уже запущен и идет строительство, что студенческое движение приветствует. По словам члена студенческого движения Сабы Булискерия, студенты минувшей ночью встречались с Сумашия по вопросу процедуры избрания ректора и получили обещание, что работа над этим вопросом начнется. "В случае изменения процедуры выборов следующие выборы пройдут с участием полноправных профессоров и преподавателей, а не только с участием членов академического совета", – сказал журналистам Булискерия. В Академическом совете уверены, что именно Самушия сможет решить проблемы в университете. "Программа, представленная господином Джабой, очень интересна. Думаю, она будет способствовать решению проблем в университете и дальнейшему развитию университета. Господин Джаба хорошо знает, что происходит в университете и что вредит университету, потому что он работает здесь давно", – сказал член Академического совета Михаил Бахтадзе. Профессор Джаба Самушия был избран на пост и. о. ректора Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили сроком на шесть месяцев в октябре – такое решение вынесли члены академического совета вуза путем тайного голосования. Выборы проходили на фоне беспорядков, устроенных недовольными студентами. Бывший ректор Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности 7 октября. В мае этого года часть студентов ТГУ (большей частью учащиеся из регионов) начала акции протеста с требованием дать им возможность учиться и сдавать экзамены онлайн, поскольку аренда жилья в Тбилиси сильно подорожала. Однако Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Тогда студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты. Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах – Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставить возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, георгий шарвашидзе, джаба самушия, тбилиси, студенты, протесты студентов тгу