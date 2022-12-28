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Активы банковского сектора Грузии выросли в октябре

Активы банковского сектора Грузии выросли в октябре

На конец ноября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. В ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) выросли на 277,5 миллиона лари, или 0,4%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец ноября 2022 года объем активов банковского сектора составил 67,5 миллиарда лари (25 миллиардов долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,1 миллиарда лари.На конец ноября в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем срочных депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 декабря 2022 года составил 42,62 миллиарда лари, что на 303,37 миллиона лари, или на 0,72% больше, чем на начало ноября.Согласно отчету, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады снизились на 99,13 миллиона лари, или 0,61%, а вклады до востребования увеличились на 402,51 лари, или 1,55%.К концу года уровень инфляции в Грузии снизится - эксперт >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 декабря текущего года составил 43,27%, что на 0,55 процентных пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 ноября.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в ноябре составила 8,38%, в том числе 11,33% – по депозитам в национальной валюте и 1,07% – по депозитам в иностранной валюте.Кредитов больше выдали в национальной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в ноябре 2022 года повысился по сравнению с предыдущим месяцем на 411,81 миллиона лари, или на 0,95%, и на 1 декабря текущего года составил 43,65 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 119,56 миллиона лари, или 0,84%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 212,25 миллиона лари, или 1,1%.Международные резервы Нацбанка Грузии достигли исторического максимума >>По данным Нацбанка, на конец ноября 2022 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,31 миллиарда лари, что на 0,3% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,19 миллиарда лари, что на 1,06% больше, чем в предыдущем месяце.За ноябрь 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,98%, или 225,98 миллиона лари, и на 1 декабря текущего года составил 23,3 миллиарда лари.По состоянию на 1 декабря текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,13%, что на 0,06 процентных пункта снизился, чем на 1 ноября 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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