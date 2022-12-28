https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-bylo-sdelano-v-tbilisi-za-2022-god-otchet-kaladze--273494994.html

Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе

Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе

Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T16:21+0400

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грузия

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каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил столичному сакребуло (совещательный орган) отчет о деятельности мэрии за 2022 год. В начале своего выступления Каладзе почтил минутой молчания память 13-летней Мириты Мепаришвили, которая погибла во время трагедии в парке Ваке. Во время своего выступления Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах. Как отметил мэр, одним из основных приоритетных направлений является озеленение города и улучшение экологической ситуации. Указанное направление предусмотрено и в бюджете будущего года. "В 2022 году площадь благоустроенных дорог столицы составляет 825 347 квадратных метров. В этом же году в Тбилиси реабилитировано 923 улиц, проспектов, подъемов, мостов и дополнительно обустроено 45 новых улиц. Работы по озеленению были проведены мэрией на площади 38 гектаров, благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок", - заявил Каладзе. Что касается программ здравоохранения, то всего было выделено 82 миллиона лари (около 30,3 миллиона долларов). "Спекуляции неприемлемы" – Каладзе о новогоднем слогане Тбилиси>>По его словам, в направлении спорта в 2022 году при поддержке мэрии было проведено 230 спортивных мероприятий, начато строительство многофункциональных центров в районах Диди Дигоми и Варкетили. Кроме того, в поселке Лило был построен бассейн, отремонтированы четыре спортивных центра, а инвентарем были оснащены три спортивных центра. В направление образования и молодежи финансовая помощь была оказана 3 954 студентам. Транспорт Продолжается обновление тбилисского метрополитена при поддержке Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, рассказал мэр.Кроме того, по словам мэра, в 2022 году в общественном транспорте была внедрена совершенная система оплаты, в результате чего микроавтобусы, метро и автобусы были включены в единую систему. Кроме того, по информации Каладзе, в текущем году мэрия Тбилиси и Кредитный банк реконструкции Германии оформили соглашение о реализации проекта "умной" транспортной системы. В рамках проекта выделено 47 миллионов евро, которые будут направлены на дальнейшее развитие "умной" транспортной системы, на закупку и установку умных светофоров, камер, детекторов, платформы данным и центра управления. Квартирный вопрос В рамках "Проекта развития товарищества собственников жилья" был профинансирован 1 771 проект, на что было потрачено 40 миллионов лари (порядка 15 миллионов долларов). Кроме того, 16 миллионов лари (порядка 6 миллионов) было потрачено на укрепление аварийных зданий. В рамках проекта жилищно-строительных кооперативов, альтернативное жилье получили около 300 семей. Также была запущена беспрецедентная программа для лиц со статусом бездомных, в рамках которого мэрия уже закупила около 60 квартир. Кроме того, по символичной цене жилье смогли узаконить около 500 семей. В рамках программы замены аварийных домов, первый проект был реализован в поселке Варкетили. Также достигнуто соглашение с гражданами на трех адресах, где ведется подготовка проекта жилья и расходной документации. Как заявил мэр Тбилиси, в будущем году в указанную программу подключаться еще более 20 адресов. Помимо этого, в текущем году были ужесточены санкции на такие правонарушения, как процесс строительства, уличная торговля, загрязнение окружающей среды, повреждение зеленых насаждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, лило, германия, европейский банк реконструкции и развития