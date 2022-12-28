https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-bylo-sdelano-v-tbilisi-za-2022-god-otchet-kaladze--273494994.html
Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе
Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе
Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T16:21+0400
2022-12-28T16:21+0400
2022-12-28T16:42+0400
грузия
новости
каха каладзе
тбилиси
лило
германия
европейский банк реконструкции и развития
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376401_0:0:1978:1114_1920x0_80_0_0_b1fa3c89ec90c4650c4e3e3373f9bf7d.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил столичному сакребуло (совещательный орган) отчет о деятельности мэрии за 2022 год. В начале своего выступления Каладзе почтил минутой молчания память 13-летней Мириты Мепаришвили, которая погибла во время трагедии в парке Ваке. Во время своего выступления Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах. Как отметил мэр, одним из основных приоритетных направлений является озеленение города и улучшение экологической ситуации. Указанное направление предусмотрено и в бюджете будущего года. "В 2022 году площадь благоустроенных дорог столицы составляет 825 347 квадратных метров. В этом же году в Тбилиси реабилитировано 923 улиц, проспектов, подъемов, мостов и дополнительно обустроено 45 новых улиц. Работы по озеленению были проведены мэрией на площади 38 гектаров, благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок", - заявил Каладзе. Что касается программ здравоохранения, то всего было выделено 82 миллиона лари (около 30,3 миллиона долларов). "Спекуляции неприемлемы" – Каладзе о новогоднем слогане Тбилиси>>По его словам, в направлении спорта в 2022 году при поддержке мэрии было проведено 230 спортивных мероприятий, начато строительство многофункциональных центров в районах Диди Дигоми и Варкетили. Кроме того, в поселке Лило был построен бассейн, отремонтированы четыре спортивных центра, а инвентарем были оснащены три спортивных центра. В направление образования и молодежи финансовая помощь была оказана 3 954 студентам. Транспорт Продолжается обновление тбилисского метрополитена при поддержке Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, рассказал мэр.Кроме того, по словам мэра, в 2022 году в общественном транспорте была внедрена совершенная система оплаты, в результате чего микроавтобусы, метро и автобусы были включены в единую систему. Кроме того, по информации Каладзе, в текущем году мэрия Тбилиси и Кредитный банк реконструкции Германии оформили соглашение о реализации проекта "умной" транспортной системы. В рамках проекта выделено 47 миллионов евро, которые будут направлены на дальнейшее развитие "умной" транспортной системы, на закупку и установку умных светофоров, камер, детекторов, платформы данным и центра управления. Квартирный вопрос В рамках "Проекта развития товарищества собственников жилья" был профинансирован 1 771 проект, на что было потрачено 40 миллионов лари (порядка 15 миллионов долларов). Кроме того, 16 миллионов лари (порядка 6 миллионов) было потрачено на укрепление аварийных зданий. В рамках проекта жилищно-строительных кооперативов, альтернативное жилье получили около 300 семей. Также была запущена беспрецедентная программа для лиц со статусом бездомных, в рамках которого мэрия уже закупила около 60 квартир. Кроме того, по символичной цене жилье смогли узаконить около 500 семей. В рамках программы замены аварийных домов, первый проект был реализован в поселке Варкетили. Также достигнуто соглашение с гражданами на трех адресах, где ведется подготовка проекта жилья и расходной документации. Как заявил мэр Тбилиси, в будущем году в указанную программу подключаться еще более 20 адресов. Помимо этого, в текущем году были ужесточены санкции на такие правонарушения, как процесс строительства, уличная торговля, загрязнение окружающей среды, повреждение зеленых насаждений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
лило
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376401_243:0:1910:1250_1920x0_80_0_0_74a8aa6c5631c1c7a3f1241cc7b2931b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, лило, германия, европейский банк реконструкции и развития
грузия, новости, каха каладзе, тбилиси, лило, германия, европейский банк реконструкции и развития
Что было сделано в Тбилиси за 2022 год? Отчет Каладзе
16:21 28.12.2022 (обновлено: 16:42 28.12.2022)
Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе представил столичному сакребуло (совещательный орган) отчет о деятельности мэрии за 2022 год.
В начале своего выступления Каладзе почтил минутой молчания память 13-летней Мириты Мепаришвили, которая погибла во время трагедии в парке Ваке.
"Мы обязаны, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась", - заявил Каладзе.
Во время своего выступления Каладзе выделил несколько важных направлений и рассказал о реализованных в текущем году проектах.
Как отметил мэр, одним из основных приоритетных направлений является озеленение города и улучшение экологической ситуации. Указанное направление предусмотрено и в бюджете будущего года.
"В 2022 году площадь благоустроенных дорог столицы составляет 825 347 квадратных метров. В этом же году в Тбилиси реабилитировано 923 улиц, проспектов, подъемов, мостов и дополнительно обустроено 45 новых улиц. Работы по озеленению были проведены мэрией на площади 38 гектаров, благоустроены два парка, 362 сквера и 136 спортивных площадок", - заявил Каладзе.
Что касается программ здравоохранения, то всего было выделено 82 миллиона лари (около 30,3 миллиона долларов).
По его словам, в направлении спорта в 2022 году при поддержке мэрии было проведено 230 спортивных мероприятий, начато строительство многофункциональных центров в районах Диди Дигоми и Варкетили.
Кроме того, в поселке Лило был построен бассейн, отремонтированы четыре спортивных центра, а инвентарем были оснащены три спортивных центра.
В направление образования и молодежи финансовая помощь была оказана 3 954 студентам.
Транспорт
Продолжается обновление тбилисского метрополитена при поддержке Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития, рассказал мэр.
"Выбранные станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ, что будет дополнительно стимулировать использование общественного транспорта и устойчивую мобильность на всей территории столицы", - отметил Каладзе.
Кроме того, по словам мэра, в 2022 году в общественном транспорте была внедрена совершенная система оплаты, в результате чего микроавтобусы, метро и автобусы были включены в единую систему.
Кроме того, по информации Каладзе, в текущем году мэрия Тбилиси и Кредитный банк реконструкции Германии оформили соглашение о реализации проекта "умной" транспортной системы. В рамках проекта выделено 47 миллионов евро, которые будут направлены на дальнейшее развитие "умной" транспортной системы, на закупку и установку умных светофоров, камер, детекторов, платформы данным и центра управления.
Квартирный вопрос
В рамках "Проекта развития товарищества собственников жилья" был профинансирован 1 771 проект, на что было потрачено 40 миллионов лари (порядка 15 миллионов долларов).
Кроме того, 16 миллионов лари (порядка 6 миллионов) было потрачено на укрепление аварийных зданий.
"На данном этапе мэрия Тбилиси оказала поддержку около 60 строительным объектам со статусом незавершенного строительства, в рамках которых до 11 тысяч пострадавших лиц будут обеспечены жилплощадью",- заявил Каладзе.
В рамках проекта жилищно-строительных кооперативов, альтернативное жилье получили около 300 семей. Также была запущена беспрецедентная программа для лиц со статусом бездомных, в рамках которого мэрия уже закупила около 60 квартир.
Кроме того, по символичной цене жилье смогли узаконить около 500 семей.
В рамках программы замены аварийных домов, первый проект был реализован в поселке Варкетили. Также достигнуто соглашение с гражданами на трех адресах, где ведется подготовка проекта жилья и расходной документации. Как заявил мэр Тбилиси, в будущем году в указанную программу подключаться еще более 20 адресов.
Помимо этого, в текущем году были ужесточены санкции на такие правонарушения, как процесс строительства, уличная торговля, загрязнение окружающей среды, повреждение зеленых насаждений.