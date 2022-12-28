https://sputnik-georgia.ru/20221228/koronavirus-v-gruzii---glavnyy-infektsionist-rasskazal-ob-epidsituatsii-273483681.html
Коронавирус в Грузии – главный инфекционист рассказал об эпидситуации
Коронавирус в Грузии – главный инфекционист рассказал об эпидситуации
Количество госпитализированных инфицированных в Грузии не превышает 150-200 пациентов в месяц 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T14:56+0400
2022-12-28T14:56+0400
2022-12-28T15:25+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Население Грузии на сегодняшний день надежно защищено от коронавируса, но неблагоприятная ситуация в мире несет серьезные риски, написал глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе на своей странице в соцсети. По словам специалиста, количество госпитализированных инфицированных не превышает 150-200 пациентов в месяц, а смертность от коронавируса вновь находится на минимальной отметке – всего шесть случаев за последний месяц. Он призвал население проходить тестирование на коронавирус при малейшем проявлении респираторной инфекции, а в случае получения положительного ответа – немедленно обратиться к семейному врачу и строго соблюдать его рекомендации. Церцвадзе подчеркнул, что правильное лечение в первые дни заболевания практически гарантирует, что болезнь не ухудшится, не потребуется госпитализация и тем более не приведет к летальному исходу. Официально объявлено о завершении пандемии COVID-19 в Германии>>Что касается гриппа и других респираторных инфекций, по информации Церцвадзе, в Грузии наблюдается снижение, хотя уровень загруженности клиник по-прежнему высок. Около половины случаев респираторных инфекций вызваны гриппом А (подтипы H3N2 и H1N1), а другая половина – другими респираторными вирусами (респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом, риновирусом, коронавирусами, в том числе вызывающим COVID). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, тенгиз церцвадзе, китай, тбилиси
Коронавирус в Грузии – главный инфекционист рассказал об эпидситуации
14:56 28.12.2022 (обновлено: 15:25 28.12.2022)
Количество госпитализированных инфицированных в Грузии не превышает 150-200 пациентов в месяц
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Население Грузии на сегодняшний день надежно защищено от коронавируса, но неблагоприятная ситуация в мире несет серьезные риски, написал глава тбилисской инфекционной клиники Тенгиз Церцвадзе на своей странице в соцсети.
По словам специалиста, количество госпитализированных инфицированных не превышает 150-200 пациентов в месяц, а смертность от коронавируса вновь находится на минимальной отметке – всего шесть случаев за последний месяц.
"Несмотря на это, тенденция роста новых случаев COVID в мире, а также очень быстрый рост новых случаев COVID в Китае, повышают риски для Грузии, требуют от нас повышенной бдительности и принятия некоторых превентивных ответных мер, в том числе ужесточения контроля въезжающих из Китая лиц на COVID", – пишет Церцвадзе.
Он призвал население проходить тестирование на коронавирус при малейшем проявлении респираторной инфекции, а в случае получения положительного ответа – немедленно обратиться к семейному врачу и строго соблюдать его рекомендации.
Церцвадзе подчеркнул, что правильное лечение в первые дни заболевания практически гарантирует, что болезнь не ухудшится, не потребуется госпитализация и тем более не приведет к летальному исходу.
Что касается гриппа и других респираторных инфекций, по информации Церцвадзе, в Грузии наблюдается снижение, хотя уровень загруженности клиник по-прежнему высок.
Около половины случаев респираторных инфекций вызваны гриппом А (подтипы H3N2 и H1N1), а другая половина – другими респираторными вирусами (респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом, риновирусом, коронавирусами, в том числе вызывающим COVID).