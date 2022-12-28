https://sputnik-georgia.ru/20221228/legalnaya-rabota-za-granitsey-skolko-grazhdan-gruzii-poekhali-v-2022-godu-273469613.html

Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии поехали в 2022 году

Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии поехали в 2022 году

Решение о легальной отправке в страны страны на работу граждан Грузии было принято из-за высокого уровня безработицы в стране 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T10:23+0400

2022-12-28T10:23+0400

2022-12-28T10:23+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

израиль

германия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/16/270667097_0:127:2048:1280_1920x0_80_0_0_4f7c8648ee48a49f0c8baacd491de977.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В 2022 году программой легального трудоустройства за границей воспользовались 500 граждан Грузии, заявил глава Минтруда Грузии Зураб Азарашвили. С 1 апреля 2021 года граждане Грузии могут легально ездить на сезонные сельскохозяйственные работы за границу. Для трудоустройства им необходимо пройти регистрацию на специальном сайте. У Грузии есть контракты на трудоустройство граждан в Германии и Израиле. Кроме того, уже завершены переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому в одном из регионов Франции начнется пилотный проект, в котором смогут принять участие и получить сезонную работу 100 граждан Грузии. Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать? >>Также правительство уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

израиль

германия

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, зураб азарашвили, израиль, германия, франция