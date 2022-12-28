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Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии поехали в 2022 году
Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии поехали в 2022 году
Решение о легальной отправке в страны страны на работу граждан Грузии было принято из-за высокого уровня безработицы в стране 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В 2022 году программой легального трудоустройства за границей воспользовались 500 граждан Грузии, заявил глава Минтруда Грузии Зураб Азарашвили. С 1 апреля 2021 года граждане Грузии могут легально ездить на сезонные сельскохозяйственные работы за границу. Для трудоустройства им необходимо пройти регистрацию на специальном сайте. У Грузии есть контракты на трудоустройство граждан в Германии и Израиле. Кроме того, уже завершены переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому в одном из регионов Франции начнется пилотный проект, в котором смогут принять участие и получить сезонную работу 100 граждан Грузии. Легальная работа за границей для граждан Грузии: куда можно поехать? >>Также правительство уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией. Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, израиль, германия, франция
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, израиль, германия, франция
Легальная работа за границей: сколько граждан Грузии поехали в 2022 году
Решение о легальной отправке в страны страны на работу граждан Грузии было принято из-за высокого уровня безработицы в стране
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. В 2022 году программой легального трудоустройства за границей воспользовались 500 граждан Грузии, заявил глава Минтруда Грузии Зураб Азарашвили.
С 1 апреля 2021 года граждане Грузии могут легально ездить на сезонные сельскохозяйственные работы за границу. Для трудоустройства им необходимо пройти регистрацию на специальном сайте.
"В этом году более 500 граждан Грузии были трудоустроены в ряде зарубежных стран. Это небольшая цифра, но мы думаем о расширении этой программы и активно ведем переговоры с правительствами разных стран – это Израиль, Германия и ряд других стран с которыми у нас есть контракты, чтобы увеличить наши квоты", – сказал Зураб Азарашвили журналистам.
У Грузии есть контракты на трудоустройство граждан в Германии и Израиле.
Кроме того, уже завершены переговоры с Францией о легальном трудоустройстве граждан Грузии, согласно которому в одном из регионов Франции начнется пилотный проект, в котором смогут принять участие и получить сезонную работу 100 граждан Грузии.
Также правительство уже подписало соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Болгарии и ведет переговоры также с Португалией, Испанией, Чехией, Хорватией, Кипром, Венгрией, Финляндией, Грецией и Бельгией.
Решение о легальной отправке в разные страны на работу своих граждан правительство Грузии приняло из-за высокого уровня безработицы в стране и отсутствия возможности создать достаточное количество рабочих мест.