https://sputnik-georgia.ru/20221228/shantazh-intimnymi-kadrami-i-vymogatelstvo--v-gruzii-ulicheny-7-chelovek-273478327.html

Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек

Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек

Обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших 28.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-28T12:51+0400

2022-12-28T12:51+0400

2022-12-28T13:05+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

самегрело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1a/251564102_1195:204:4126:1853_1920x0_80_0_0_a7edf15f70a440cb7339f64a6ecd6585.jpg

ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии уличила семь человек в нарушении тайны частной жизни в период с ноября по декабрь текущего года, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших, тем самым нарушая их тайну частной жизни и половую неприкосновенность. В частности, в мае 2022 года 45-летний обвиняемый с помощью социальной сети говорил с несовершеннолетним о деталях половой жизни, присылал видео сексуального акта и другого интимного содержания. Он также сам просил несовершеннолетнего снять подобные фото и видео. Добытые видеозаписи несовершеннолетней интимного характера, обвиняемый незаконно распространил, в частности, послал однокласснику пострадавшей, тем самым нарушил тайну частной жизни и сексуальную неприкосновенность. Семейное насилие в Грузии - статистика>>Следствие также установило, что 44 и 36-летними обвиняемыми с марта по сентябрь 2022 года незаконно были добыты и сохранены интимные фотографии другого лица, которые они распространили с целью шантажа, в частности, переслали членам семьи. Кроме того, по данным следствия, 29-летним обвиняемым в сентябре текущего года были незаконно добыты и без разрешения сохранены видеозаписи интимного характера пострадавшего. В течение октября обвиняемый систематически вымогал у пострадавшего деньги, угрожая распространением видеозаписей. В результате следствия в совершении преступления также уличены трое лиц, которые в разное время в Тбилиси и в Самегрело незаконно снимали видео сексуального акта с пострадавшими и фотографии интимного содержания, которые незаконно хранили в мобильных телефонах. Также под угрозой их распространения, вынуждали пострадавших снимать новые фото интимного характера и пересылать им. Прокуратура уже предъявила шестерым из них обвинения по статье "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные". А одному из них, помимо указанной статьи, обвинения предъявлены по статье "Развратные деяния". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело