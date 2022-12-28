https://sputnik-georgia.ru/20221228/shantazh-intimnymi-kadrami-i-vymogatelstvo--v-gruzii-ulicheny-7-chelovek-273478327.html
Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек
Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек
Обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T12:51+0400
2022-12-28T12:51+0400
2022-12-28T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии уличила семь человек в нарушении тайны частной жизни в период с ноября по декабрь текущего года, говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствие установило, что обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших, тем самым нарушая их тайну частной жизни и половую неприкосновенность. В частности, в мае 2022 года 45-летний обвиняемый с помощью социальной сети говорил с несовершеннолетним о деталях половой жизни, присылал видео сексуального акта и другого интимного содержания. Он также сам просил несовершеннолетнего снять подобные фото и видео. Добытые видеозаписи несовершеннолетней интимного характера, обвиняемый незаконно распространил, в частности, послал однокласснику пострадавшей, тем самым нарушил тайну частной жизни и сексуальную неприкосновенность. Семейное насилие в Грузии - статистика>>Следствие также установило, что 44 и 36-летними обвиняемыми с марта по сентябрь 2022 года незаконно были добыты и сохранены интимные фотографии другого лица, которые они распространили с целью шантажа, в частности, переслали членам семьи. Кроме того, по данным следствия, 29-летним обвиняемым в сентябре текущего года были незаконно добыты и без разрешения сохранены видеозаписи интимного характера пострадавшего. В течение октября обвиняемый систематически вымогал у пострадавшего деньги, угрожая распространением видеозаписей. В результате следствия в совершении преступления также уличены трое лиц, которые в разное время в Тбилиси и в Самегрело незаконно снимали видео сексуального акта с пострадавшими и фотографии интимного содержания, которые незаконно хранили в мобильных телефонах. Также под угрозой их распространения, вынуждали пострадавших снимать новые фото интимного характера и пересылать им. Прокуратура уже предъявила шестерым из них обвинения по статье "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные". А одному из них, помимо указанной статьи, обвинения предъявлены по статье "Развратные деяния". Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело
происшествия, грузия, новости, тбилиси, самегрело
Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек
12:51 28.12.2022 (обновлено: 13:05 28.12.2022)
Обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии уличила семь человек в нарушении тайны частной жизни в период с ноября по декабрь текущего года, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие установило, что обвиняемые незаконно получили, использовали и распространили интимные фотографии и видеозаписи половых актов потерпевших, тем самым нарушая их тайну частной жизни и половую неприкосновенность.
В частности, в мае 2022 года 45-летний обвиняемый с помощью социальной сети говорил с несовершеннолетним о деталях половой жизни, присылал видео сексуального акта и другого интимного содержания. Он также сам просил несовершеннолетнего снять подобные фото и видео.
Добытые видеозаписи несовершеннолетней интимного характера, обвиняемый незаконно распространил, в частности, послал однокласснику пострадавшей, тем самым нарушил тайну частной жизни и сексуальную неприкосновенность.
Следствие также установило, что 44 и 36-летними обвиняемыми с марта по сентябрь 2022 года незаконно были добыты и сохранены интимные фотографии другого лица, которые они распространили с целью шантажа, в частности, переслали членам семьи.
Кроме того, по данным следствия, 29-летним обвиняемым в сентябре текущего года были незаконно добыты и без разрешения сохранены видеозаписи интимного характера пострадавшего. В течение октября обвиняемый систематически вымогал у пострадавшего деньги, угрожая распространением видеозаписей.
В результате следствия в совершении преступления также уличены трое лиц, которые в разное время в Тбилиси и в Самегрело незаконно снимали видео сексуального акта с пострадавшими и фотографии интимного содержания, которые незаконно хранили в мобильных телефонах. Также под угрозой их распространения, вынуждали пострадавших снимать новые фото интимного характера и пересылать им.
Прокуратура уже предъявила шестерым из них обвинения по статье "Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь или персональные данные". А одному из них, помимо указанной статьи, обвинения предъявлены по статье "Развратные деяния".
Задержанным грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.