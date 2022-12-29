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Что происходит на рынке переработки стекла - итоги исследования
Что происходит на рынке переработки стекла - итоги исследования
Рисков нарушения антимонопольного законодательства Грузии на рынке сбора/переработки стеклянных отходов не существует, говорится в исследовании 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T21:07+0400
2022-12-29T21:07+0400
2022-12-29T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Национальное агентство по конкуренции на основании провело мониторинг рынка сбора/переработки стеклянных отходов и опубликовало соответствующий отчет и не нашла в нем признаков монополии. По данным агентства, на рынке оперирует две компании по сбору стекла: "Кере" и "Симартле". При этом компания "Кере" ведет сбор для перерабатывающей компании "Мина", а вот "Симартле", появившаяся на рынке всего два года назад, осуществляет переработку сама. В рамках мониторинга также установлено, что годовой объем рынка небольшой и не превышает двух миллионов лари. Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе >>При этом выход на рынок компании "Симартле" спровоцировал увеличение количества собираемых отходов, отпускная цена, а также количества физических/юридических лиц, от которых осуществляется сбор стеклянных отходов. Согласно Национальной стратегии управления отходами, к 2030 году 80 процентов образующихся стеклянных отходов должны быть переработаны. Агентство конкуренции считает, что на данном этапе указанный целевой показатель является вызовом, в условиях которого ожидается увеличение объема рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, агентство конкуренции грузии
Что происходит на рынке переработки стекла - итоги исследования
21:07 29.12.2022 (обновлено: 21:19 29.12.2022)
Рисков нарушения антимонопольного законодательства Грузии на рынке сбора/переработки стеклянных отходов не существует, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Национальное агентство по конкуренции на основании провело мониторинг рынка сбора/переработки стеклянных отходов и опубликовало соответствующий отчет и не нашла в нем признаков монополии.
По данным агентства, на рынке оперирует две компании по сбору стекла: "Кере" и "Симартле". При этом компания "Кере" ведет сбор для перерабатывающей компании "Мина", а вот "Симартле", появившаяся на рынке всего два года назад, осуществляет переработку сама.
В рамках мониторинга также установлено, что годовой объем рынка небольшой и не превышает двух миллионов лари.
При этом выход на рынок компании "Симартле" спровоцировал увеличение количества собираемых отходов, отпускная цена, а также количества физических/юридических лиц, от которых осуществляется сбор стеклянных отходов.
"Согласно решению Национального агентства по конкуренции рисков нарушения антимонопольного законодательства Грузии на рынке сбора/переработки стеклянных отходов не существует", - отмечено в сообщении .
Согласно Национальной стратегии управления отходами, к 2030 году 80 процентов образующихся стеклянных отходов должны быть переработаны.
Агентство конкуренции считает, что на данном этапе указанный целевой показатель является вызовом, в условиях которого ожидается увеличение объема рынка.