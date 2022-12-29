https://sputnik-georgia.ru/20221229/chto-proiskhodit-na-rynke-pererabotki-stekla---itogi-issledovaniya-273545534.html

Что происходит на рынке переработки стекла - итоги исследования

Что происходит на рынке переработки стекла - итоги исследования

Рисков нарушения антимонопольного законодательства Грузии на рынке сбора/переработки стеклянных отходов не существует, говорится в исследовании 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T21:07+0400

2022-12-29T21:07+0400

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агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Национальное агентство по конкуренции на основании провело мониторинг рынка сбора/переработки стеклянных отходов и опубликовало соответствующий отчет и не нашла в нем признаков монополии. По данным агентства, на рынке оперирует две компании по сбору стекла: "Кере" и "Симартле". При этом компания "Кере" ведет сбор для перерабатывающей компании "Мина", а вот "Симартле", появившаяся на рынке всего два года назад, осуществляет переработку сама. В рамках мониторинга также установлено, что годовой объем рынка небольшой и не превышает двух миллионов лари. Швейцария поможет Грузии утилизировать отходы – Каладзе >>При этом выход на рынок компании "Симартле" спровоцировал увеличение количества собираемых отходов, отпускная цена, а также количества физических/юридических лиц, от которых осуществляется сбор стеклянных отходов. Согласно Национальной стратегии управления отходами, к 2030 году 80 процентов образующихся стеклянных отходов должны быть переработаны. Агентство конкуренции считает, что на данном этапе указанный целевой показатель является вызовом, в условиях которого ожидается увеличение объема рынка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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