https://sputnik-georgia.ru/20221229/glava-minselkhoza-gruzii-vazhno-chtoby-rynok-sbyta-funduka-byl-raznoobraznym-273545867.html
Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным
Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным
Первым этапом программы поддержки фермеров, выращивающих фундук, стало создание кадастра, сказал министр 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T21:32+0400
2022-12-29T21:32+0400
2022-12-29T21:32+0400
грузия
новости
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отар шамугия
сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Власти Грузии следят, чтобы продажи на экспорт грузинского фундука шли в разные страны и он бы не зависел от одной страны, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия. "В прошлом году было экспортировано фундука на сумму около 115 миллионов долларов. Важно, чтобы рынок был максимально диверсифицирован и 70 процентов экспорта приходилось на рынок ЕС", - сказал Шамугия. По его словам, в этом году Грузия не получила ожидаемый урожай по количеству и качеству из-за климатических условий По его словам, на фоне сложившейся ситуации государство запустило новую программу, чтобы помочь фермерам, выращивающим фундук. "Первым этапом программы поддержки фермеров, выращивающих фундук, стало создание кадастра, в котором указано, у какого фермера какая площадь, какой сорт фундука, а также какие потребности", - сказал Шамугия. По его словам, на сегодняшний день Минсельхоз уже зарегистрировал 20 тысяч гектаров фундуковых плантаций. Правительство Грузии намерено содействовать производству фундука >>"С февраля следующего года, когда мы завершим процесс регистрации, мы предоставим финансирование в размере 500 лари за гектар, которое будет использовано только для покупки средств по уходу за фундуком. Фермерам будут начисляться баллы на их карты, и на эти баллы они смогут приобретать необходимые средства в специализированных магазинах", - сказал Шамугия. Новая программа В середине ноября текущего года Минсельхоз объявил о начале государственной Программы содействия производству фундука в Грузии. Все фермеры, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари на 1 гектар. То есть, на агрокарты в одном из банков Грузии, бенефициарам программы будут начислять агробаллы с весны 2023. Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии >>Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года. Для получения финансовой помощи фундуководы должны зарегистрировать свои плантации лесных орехов в фундуковом кадастре с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство
грузия, новости, экономика, отар шамугия , сельское хозяйство
Глава Минсельхоза Грузии: важно, чтобы рынок сбыта фундука был разнообразным
Первым этапом программы поддержки фермеров, выращивающих фундук, стало создание кадастра, сказал министр
ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Власти Грузии следят, чтобы продажи на экспорт грузинского фундука шли в разные страны и он бы не зависел от одной страны, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.
"В прошлом году было экспортировано фундука на сумму около 115 миллионов долларов. Важно, чтобы рынок был максимально диверсифицирован и 70 процентов экспорта приходилось на рынок ЕС", - сказал Шамугия.
По его словам, в этом году Грузия не получила ожидаемый урожай по количеству и качеству из-за климатических условий
"Из-за климатических условий фермеры не могли применять надлежащие препараты. Также к этому прибавилась ситуация и цены на мировом рынке, из-за которых уменьшились доходы наших фермеров", - сказал Шамугия.
По его словам, на фоне сложившейся ситуации государство запустило новую программу, чтобы помочь фермерам, выращивающим фундук.
"Первым этапом программы поддержки фермеров, выращивающих фундук, стало создание кадастра, в котором указано, у какого фермера какая площадь, какой сорт фундука, а также какие потребности", - сказал Шамугия.
По его словам, на сегодняшний день Минсельхоз уже зарегистрировал 20 тысяч гектаров фундуковых плантаций.
"С февраля следующего года, когда мы завершим процесс регистрации, мы предоставим финансирование в размере 500 лари за гектар, которое будет использовано только для покупки средств по уходу за фундуком. Фермерам будут начисляться баллы на их карты, и на эти баллы они смогут приобретать необходимые средства в специализированных магазинах", - сказал Шамугия.
Новая программа
В середине ноября текущего года Минсельхоз объявил о начале государственной Программы содействия производству фундука в Грузии.
Все фермеры, в собственности либо пользовании которых находится фундуковый сад площадью от 0,2 до 3 гектаров, получат от государства субсидию из расчета 500 лари на 1 гектар. То есть, на агрокарты в одном из банков Грузии, бенефициарам программы будут начислять агробаллы с весны 2023.
Новое предприятие по переработке фундука открылось на западе Грузии >>
Крайний срок использования баллов, начисленных в специализированных агромагазинах, – 31 августа 2023 года.
Для получения финансовой помощи фундуководы должны зарегистрировать свои плантации лесных орехов в фундуковом кадастре с 7 ноября 2022 года по 31 января 2023 года.