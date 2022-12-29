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Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году
Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году
За 11 месяцев 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина, заявил министр 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T22:27+0400
2022-12-29T22:27+0400
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отар шамугия
национальное агентство вина
грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На популяризацию грузинского вина Минсельхоз выделит из бюджета 14 миллионов лари в 2023 году, заявил глава ведомства Отар Шамугия. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари. По его словам, увеличение показателей экспорта является результатом того, что ведомство активно работает над тем, чтобы запланировать как можно больше мероприятий на приоритетных рынках, где целью является продвижение грузинского вина. "Следует отметить, что у нас примерно на 40% увеличился экспорт на американский и японский рынки. Соответственно, с нашей стороны будет больше поддержки, чтобы сделать грузинское вино более популярным. Мы будем помогать предпринимателям еще больше, чтобы они могли экспортировать больше продукции из страны", - сказал Шамугия. В Грузии усилят контроль за качеством вина >>По данным Национального агентства вина, за 11 месяцев 2022 года, из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров. По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны. Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, отар шамугия , национальное агентство вина, грузинское вино
грузия, новости, экономика, отар шамугия , национальное агентство вина, грузинское вино
Грузия потратит миллионы на продвижение своего вина в 2023 году
22:27 29.12.2022 (обновлено: 22:43 29.12.2022)
За 11 месяцев 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина, заявил министр
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. На популяризацию грузинского вина Минсельхоз выделит из бюджета 14 миллионов лари в 2023 году, заявил глава ведомства Отар Шамугия.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 9 миллионов лари.
"В следующем году только из бюджета будет потрачено 14 миллионов лари на продвижение грузинского вина во многих странах мира, включая США, европейский рынок и Китай. В этом направлении мы активно начинаем деятельность в Южной Корее", - заявил Шамугия в эфире Первого канала.
По его словам, увеличение показателей экспорта является результатом того, что ведомство активно работает над тем, чтобы запланировать как можно больше мероприятий на приоритетных рынках, где целью является продвижение грузинского вина.
"Следует отметить, что у нас примерно на 40% увеличился экспорт на американский и японский рынки. Соответственно, с нашей стороны будет больше поддержки, чтобы сделать грузинское вино более популярным. Мы будем помогать предпринимателям еще больше, чтобы они могли экспортировать больше продукции из страны", - сказал Шамугия.
По данным Национального агентства вина, за 11 месяцев 2022 года, из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров.
По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.
Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.