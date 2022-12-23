https://sputnik-georgia.ru/20221223/v-gruzii-usilyat-kontrol-za-kachestvom-vina-v-2023-godu-273336280.html

В Грузии усилят контроль за качеством вина

В Грузии усилят контроль за качеством вина

В 2023 году бюджет подпрограммы "Лабораторные исследования вина" по сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,7% 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T07:01+0400

2022-12-23T07:01+0400

2022-12-23T08:12+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В целях усиления контроля за качеством вина и алкогольных напитков, бюджетное финансирование в рамках программы развития виноградарства и виноделия увеличится по нескольким направлениям с 2023 года, говорится в сообщении Национального агентства вина Грузии. На фоне увеличения экспорта грузинского вина, Национальное агентство вина будет осуществлять контроль качества вина и алкогольных напитков в еще более активном режиме с 2023 года. Речь идет об инспекционном контроле, органолептическом тестировании, государственном контроле и надзоре. По информации ведомства, в 2023 году бюджет подпрограммы "Лабораторные исследования вина" по сравнению с предыдущим годом увеличился на 16,7% и составил 700 тысяч лари. Алкогольные напитки в Грузии будут подлежать сертификации >>Бюджет "Мероприятий по развитию виноградарства" также был увеличен на 8,3% до 650 тысяч лари, в рамках которого в 2023 году будет завершена программа кадастра виноградников в тех муниципалитетах Грузии, где программа еще не реализована, и будут обновлены данные для существующей базы данных программы. Программа кадастра виноградников была запущена Национальным агентством вина в 2014 году. В 2021 году программа завершена в Рача-Лечхуми и Кахетии. В 2022 году программа будет реализована в регионах Квемо Картли, Шида Картли, Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети. Кроме того, бюджетное финансирование подпрограмм "Продвижение грузинской лозы" и "Развитие системы наименования происхождения" было увеличено в два раза и составило по 100 лари каждый. Благодаря этим средствам, деятельность по обоим направлениям будет активизирована. В частности, будет продолжена научная работа, связанная с историей и культурой грузинского вина и новыми археологическими исследованиями, а также будет активизирована деятельность по регистрации новых географических указаний грузинского вина. Кроме того, с 1 января 2023 года, алкогольная продукция, предназначенная для реализации на внутреннем рынке, подлежит обязательной сертификации. Агентство вина отчиталось перед депутатами парламента Грузии >>По информации ведомства, данное решение будет способствовать максимальному контролю алкогольной продукции, защите потребительского рынка от фальсификации, а также развитию и расширению конкурентноспособного рынка. Согласно нововведению, прежде чем вывести продукцию на продажу на местный рынок, производители и реализаторы должны получить сертификат в Национальном агентстве вина, на основании протокола, выданного аккредитованной лабораторией. Документ станет гарантом того, что идентифицированная продукция соответствует требованиям, установленным законодательством Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино