https://sputnik-georgia.ru/20221229/margvelashvili-stal-chastyu-radikalnoy-oppozitsii--glava-minyusta-gruzii-273534146.html

Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии

Маргвелашвили стал частью радикальной оппозиции – глава Минюста Грузии

Маргвелашвили оклеветал правительство и госслужащих собственной страны, отметил Брегадзе 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T17:27+0400

2022-12-29T17:27+0400

2022-12-29T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Последние публичные заявление экс-президента Грузии Георгия Маргвелашвили в связи с тем, что в Грузии осужденный умирает от пыткок, является ложью и беспочвенным манипуляционным обвинением, об этом министр юстиции Рати Брегадзе написал на своей странице в соцсети. Ранее Маргвелашвили на своей странице в соцсети опубликовал заявление, которое подписали свыше 130 бывших политических и административных должностных лиц. В заявлении отмечено, что граждане Грузии не должны допустить, чтобы экс-президент Михаил Саакашвили "умер от пыток" и что он немедленно должен быть отправлен на лечение за границу. По его словам, экс-президенту также следует учитывать и то, что, распространяя ложь о пытках, он оскорбляет тысячи достойных сотрудников пенитенциарной системы, что совершенно недопустимо. "Человек, который был президентом, у него была ответственность главы государства и огромная честь быть верховным главнокомандующим Сил обороны Грузии, всегда, в том числе и после истечения срока президентских полномочий, как правило, должен действовать в соответствии с национальными интересами государства", - отметил Брегадзе. Врачи из экспертных групп настаивают на том, что нынешнее лечение не дает результатов и состояние здоровья Саакашвили ухудшается. В связи с этим они настаивают на необходимости отмены или отсрочки наказания, чтобы экс-президент смог пройти необходимое ему лечение за рубежом.Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. При этом он предупредил, что если не прекратится дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти, министерство обнародует видеозаписи из палаты экс-президента. Министр сдержал обещание. Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала видеокадры, на которых видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом уже занялся инспектор по защите персональных данных. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. Более того, с 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской областной является председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, георгий маргвелашвили, рати брегадзе, тбилиси, украина, тбилисский городской суд