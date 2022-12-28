https://sputnik-georgia.ru/20221228/saakashvili-bulling-i-perspektivy-gruzii---glavnye-temy-brifinga-prezidenta-273501055.html
Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента
Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента
Грузия тонет, так как единственная тема в стране - это Саакашвили, заявила Зурабишавили 28.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-28T17:50+0400
2022-12-28T17:50+0400
2022-12-28T17:50+0400
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саломе зурабишвили
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тбилиси
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела незапланированный брифинг после того, как пообщалась с участниками акции протеста у своей резиденции в Тбилиси.Участники акции против помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были возмущены словами, которые Зурабишвили произнесла, выйдя к ним: "чего вы принеслись сюда?". Собравшиеся, особенно те, чьи родные были убиты при прежней власти, восприняли это как оскорбление. Спонтанный брифинг Зурабишвили посвятила политической обстановке в стране. Она осудила правящую партию "Грузинская мечта" и оппозицию и выразила возмущение тем, что единственная обсуждаемая в стране тема - это ситуация вокруг Саакашвили. "Спустя год мы полностью остановились, одни споры и борьба вокруг Миши. Нет других тем. Невозможно поднять другую тему. Страна тонет... И это устраивает обеих (правящую партию и оппозиционеров-соратников Саакашвили - ред.)", - заявила Зурабишвили. По ее словам, оппозиционеров это устраивает потому, что они не видят перед собой других планов, а власти - потому что им не приходится отвечать на другие вопросы, которые общество должно им задавать. "И причем здесь я, непонятно. Неприемлемы нападки на институт, уже не говоря о нападках на женщину, которые имеют место сегодня - это давление, буллинг", - сказала Зурабишвили. При этом она не стала говорить о том, какое примет решение - помилует Саакашвили или нет. "Ответ на главный вопрос будет дан тогда, когда будет дан", - сказала Зурабишвили в завершение брифинга, отвечая на вопрос журналиста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, тбилиси, грузинская мечта
Саакашвили, буллинг и перспективы Грузии - главные темы брифинга президента
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Грузия тонет, так как единственная тема в стране - это Саакашвили, заявила Зурабишавили
ТБИЛИСИ, 28 дек – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела незапланированный брифинг после того, как пообщалась с участниками акции протеста у своей резиденции в Тбилиси.
Участники акции против помилования экс-президента Грузии Михаила Саакашвили были возмущены словами, которые Зурабишвили произнесла, выйдя к ним: "чего вы принеслись сюда?". Собравшиеся, особенно те, чьи родные были убиты при прежней власти, восприняли это как оскорбление.
Спонтанный брифинг Зурабишвили посвятила политической обстановке в стране. Она осудила правящую партию "Грузинская мечта" и оппозицию и выразила возмущение тем, что единственная обсуждаемая в стране тема - это ситуация вокруг Саакашвили.
"Спустя год мы полностью остановились, одни споры и борьба вокруг Миши. Нет других тем. Невозможно поднять другую тему. Страна тонет... И это устраивает обеих (правящую партию и оппозиционеров-соратников Саакашвили - ред.)", - заявила Зурабишвили.
По ее словам, оппозиционеров это устраивает потому, что они не видят перед собой других планов, а власти - потому что им не приходится отвечать на другие вопросы, которые общество должно им задавать.
"И причем здесь я, непонятно. Неприемлемы нападки на институт, уже не говоря о нападках на женщину, которые имеют место сегодня - это давление, буллинг", - сказала Зурабишвили.
При этом она не стала говорить о том, какое примет решение - помилует Саакашвили или нет.
"Ответ на главный вопрос будет дан тогда, когда будет дан", - сказала Зурабишвили в завершение брифинга, отвечая на вопрос журналиста.