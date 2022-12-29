https://sputnik-georgia.ru/20221229/noshenie-kholodnogo-oruzhiya-v-gruzii-zaprescheno-skolkikh-nakazali-s-nachala-goda-273374176.html

Ношение холодного оружия в Грузии запрещено: скольких наказали с начала года

Ношение холодного оружия в Грузии запрещено: скольких наказали с начала года

Всего с начала года холодное оружие при себе было обнаружено у трех женщин и 2 786 мужчин 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Полиция Грузии в период с 1 января по 15 октября этого года оштрафовала около 2,8 тысячи человек за ношение холодного оружия, говорится в материалах МВД Грузии. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют в том числе за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Размер штрафа составляет 200 лари (порядка 75 долларов). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. По данным МВД, всего за указанный период холодное оружие при себе было обнаружено у трех женщин и 2 786 мужчин. Наибольшее число штрафов за наличие у себя ножа в период с 1 января по 15 октября было выписано в Тбилиси – 1 692. Далее следуют регионы Аджария – 314 и Имерети – 151. Основной возраст оштрафованных от 18 до 40 лет. При этом в указанный период за наличие ножа были оштрафованы 95 несовершеннолетних.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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