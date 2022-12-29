https://sputnik-georgia.ru/20221229/pogibshuyu-v-parke-vake-devochku-nagradili-medalyu-posmertno-273542681.html

Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно

Погибшую в парке Ваке девочку наградили медалью посмертно

Марита Мепаришвили была награждена за самопожертвование, за огромный гуманизм и выдающуюся гражданскую ответственность, говорится в заявлении администрации... 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T19:43+0400

2022-12-29T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила 13-летнюю Мариту Мепаришвили, погибшую от удара током в парке Ваке в Тбилиси медалью "За гражданскую самоотверженность". По версии следствия, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке, в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током, и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознание. Детей вытащил из воды садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы. Также медалью "За гражданскую самоотверженность" был награжден и сотрудник компании "Эко - сервис", садовник Дэви Мезурнишвили, который спас мальчиков и вытащил их из фонтана. Трагедия в парке Ваке – мэр Тбилиси подарил квартиру герою-садовнику >>Причиной трагедии стали неправильно выполненные работы по замене решеток в фонтане. Решетка прорвала кабель высокого напряжения 380 вольт. По делу обвиняемыми проходят девять человек, в том числе заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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