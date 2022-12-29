https://sputnik-georgia.ru/20221229/tseny-na-gaz-rastut-na-evropeyskoy-birzhe-273546202.html
Цены на газ растут на европейской бирже
Цены на газ растут на европейской бирже
Текущие газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T21:58+0400
2022-12-29T21:58+0400
2022-12-29T21:58+0400
в мире
новости
экономика
европа
сжиженный газ
газ
газопровод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/08/272008843_0:0:3084:1736_1920x0_80_0_0_10f451cdeef3d9c867ef8295fa59aa23.jpg
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг растут более чем на 5%, приближаясь к $950 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $893,7 за 1 тыс. кубометров (+0,2%). А их стоимость по состоянию на 12:43 по Баку составила уже $940,2 (+5,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $891,6 за 1 тыс. кубометров передает Sputnik Азербайджан.Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже $850 за 1 тыс. кубометров - впервые с 21 февраля.Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти $2000 за 1 тыс. кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на голубое топливо. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.Страны Евросоюза согласовали лимит цен на газ >>Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне $250–300 за 1 тыс. кубометров, то к концу лета превысили $600, а осенью – уже $1000. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в $2000, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в $3892 за 1 тыс. кубометров.Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/08/272008843_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d66b39242a50e95297e362d9f515cba8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, европа, сжиженный газ, газ, газопровод
в мире, новости, экономика, европа, сжиженный газ, газ, газопровод
Цены на газ растут на европейской бирже
Текущие газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений
ТБИЛИСИ, 29 дек – Sputnik. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг растут более чем на 5%, приближаясь к $950 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Январские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $893,7 за 1 тыс. кубометров (+0,2%). А их стоимость по состоянию на 12:43 по Баку составила уже $940,2 (+5,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – $891,6 за 1 тыс. кубометров передает Sputnik Азербайджан
.
Цены на газ на европейском рынке в понедельник опустились ниже $850 за 1 тыс. кубометров - впервые с 21 февраля.
Страны Евросоюза 19 декабря договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за МВт/ч (почти $2000 за 1 тыс. кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на голубое топливо. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия.
Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в прошлом году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне $250–300 за 1 тыс. кубометров, то к концу лета превысили $600, а осенью – уже $1000. Зимой нынешнего года цены перешагнули порог в $2000, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в $3892 за 1 тыс. кубометров.
Несмотря на текущее снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.