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В Грузии появится питомник кавказских оленей
В Грузии появится питомник кавказских оленей
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T08:01+0400
2022-12-29T08:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бюджет Агентства дикой природы Грузии в 2023 году вырастет на 60% за счет проекта "Спасем природу – Грузия", говорится в сообщении ведомства. В рамках проекта в 2023 году агентство получит 1 миллион евро от правительства Швеции на восстановление лесопарка Крцаниси, а также обустройство питомника кавказских благородных оленей, для чего будет выделена территория в 200 гектаров. Что касается восстановления лесопарка Крцаниси и его зеленой зоны, то на этой территории уже запрещена охота, рыбалка и вырубка деревьев. Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства. На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров. Если проект питомника окажется успешным, ареал обитания вида увеличится на 8 тысяч гектаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, швеция, лагодехи
грузия, новости, экономика, швеция, лагодехи
В Грузии появится питомник кавказских оленей
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Бюджет Агентства дикой природы Грузии в 2023 году вырастет на 60% за счет проекта "Спасем природу – Грузия", говорится в сообщении ведомства.
В рамках проекта в 2023 году агентство получит 1 миллион евро от правительства Швеции на восстановление лесопарка Крцаниси, а также обустройство питомника кавказских благородных оленей, для чего будет выделена территория в 200 гектаров.
Что касается восстановления лесопарка Крцаниси и его зеленой зоны, то на этой территории уже запрещена охота, рыбалка и вырубка деревьев.
Кавказский олень – единственный на евразийском континенте подвид благородного оленя, которому сегодня угрожает вымирание. Такая ситуация стала результатом нескольких десятилетий браконьерства.
На сегодняшний день в Грузии благородные олени встречаются всего в нескольких районах страны – в Национальном парке Боржоми-Харагаули, заповеднике Лагодехи и биорезервате Гардабани. Эти природоохранные зоны разделяют сотни километров.
Если проект питомника окажется успешным, ареал обитания вида увеличится на 8 тысяч гектаров.