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В тюрьмах Грузии начался прием новогодних посылок
В тюрьмах Грузии начался прием новогодних посылок
Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных 29.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-29T09:01+0400
2022-12-29T09:01+0400
2022-12-29T09:24+0400
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.Посылки принимают в течение двух дней – 29 и 30 декабря с 09:00 до 19:00.В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек >>>В тюрьмах Грузии, согласно данным Национальной службы статистики страны на 1 ноября 2022 года, содержится 9 692 человека. Это 0,26% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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специальная пенитенциарная служба, грузия, новости, общество
специальная пенитенциарная служба, грузия, новости, общество
В тюрьмах Грузии начался прием новогодних посылок
09:01 29.12.2022 (обновлено: 09:24 29.12.2022)
Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных
ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.
Посылки принимают в течение двух дней – 29 и 30 декабря с 09:00 до 19:00.
В тюрьмах Грузии, согласно данным Национальной службы статистики страны на 1 ноября 2022 года, содержится 9 692 человека. Это 0,26% населения страны.