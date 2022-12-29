https://sputnik-georgia.ru/20221229/v-tyurmakh-gruzii-nachalsya-priem-novogodnikh-posylok-273494261.html

В тюрьмах Грузии начался прием новогодних посылок

В тюрьмах Грузии начался прием новогодних посылок

Специальная пенитенциарная служба опубликовала график приема новогодних посылок для заключенных 29.12.2022, Sputnik Грузия

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специальная пенитенциарная служба

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Прием посылок начался в пенитенциарных учреждениях Грузии в связи с новогодними праздниками, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста страны.Посылки принимают в течение двух дней – 29 и 30 декабря с 09:00 до 19:00.В грузинских тюрьмах сидит до 10 тысяч человек >>>В тюрьмах Грузии, согласно данным Национальной службы статистики страны на 1 ноября 2022 года, содержится 9 692 человека. Это 0,26% населения страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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