https://sputnik-georgia.ru/20221229/za-vremya-raboty-spetsialnaya-sledstvennaya-sluzhba-vozbudila-378-ugolovnykh-del-273550964.html

За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел

За время работы Специальная следственная служба возбудила 378 уголовных дел

За девять месяцев 2022 года показатель раскрываемости фактов ненадлежащего обращения со стороны представителей правоохранительных органов вырос на 100% 29.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-29T23:47+0400

2022-12-29T23:47+0400

2022-12-29T23:47+0400

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специальная следственная служба

кока кацитадзе

служба государственного инспектора

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ТБИЛИСИ, 29 дек - Sputnik. С момента своего основания 1 марта 2022 года Специальная следственная служба дала правовые ответы по 2,6 тысячам обращений и возбудила 378 уголовных дел, заявил глава службы Кока Кацитадзе представляя годовой отчет о проделанной работы. Специальная следственная служба была создана на основе расформированной Службы государственного инспектора . По его словам в рамках расследования прокуратурой возбуждены уголовные дела в отношении 55 лиц, из них уголовное преследование началось в отношении 23 сотрудников правоохранительных органов. При этом глава службы отметил, что за девять месяцев 2022 года показатель раскрываемости фактов ненадлежащего обращения со стороны представителей правоохранительных органов вырос на 100% по сравнению со всем 2020 годом и на 33% по сравнению с 2021 годом. Подводя итоги года, глава Службы также отметил, что в 2022 году было достигнуто обеспечение доступа потерпевших к уголовному делу и его материалам. Шантаж интимными кадрами и вымогательство – в Грузии уличены 7 человек >>Со следующего года, по его словам, в службе будет активно реализовываться специальная программа по защите потерпевших и свидетелей. Служба занимается расследованием преступлений, связанных с ненадлежащим обращением со стороны представителей правоохранительных органов, с посягательством на тайну частной жизни, препятствием журналистской деятельности, ограничением свободы слова, а также против прав и свобод человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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