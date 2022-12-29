https://sputnik-georgia.ru/20221229/znaki-zodiaka-kotorym-v-god-krolika-povezet-v-lyubvi-273549484.html

Знаки зодиака, которым в год Кролика повезет в любви

Знаки зодиака, которым в год Кролика повезет в любви

Новый 2023 год скоро наступит - по восточному календарю, им будет править Черный Водяной Кролик (Кот) 29.12.2022, Sputnik Грузия

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Хозяин 2023 года особо ценит семью и семейные ценности, поэтому в год Кролика (Кота) одиночки смогут встретить любовь всей своей жизни, а отношения, которые будут развиваться стремительно, сохранятся в течение долгих лет. Возможность вывести личные отношения на новый уровень Кролик (Кот) предоставит каждому, но кому-то из знаков зодиака повезет больше. Sputnik Грузия, принимая во внимание интерес читателей, рассказывает, каким знакам зодиака в год Кролика, по прогнозам астрологов, больше всего повезет в любви. Кому из знаков зодиака повезет в любви По прогнозу астрологов, хозяин 2023 года романтик, поэтому многие знаки зодиака в год Кролика (Кота) ожидают яркие, романтические события, но трем из них повезет в любви больше всего. Весов будет окружать романтическая энергия в течение всего 2023 года – вокруг них появится толпа поклонников. Так что представителям знака зодиака придется, взвесив все за и против, сделать сложный выбор, но тот человек, с которым они решат окунуться в любовь, будет с ним рядом долгие годы. Те представители знака зодиака, которые давно состоят в отношениях, в год Кролика (Кота) вступят в брак или забеременеют. Романтическое путешествие укрепит отношения и внесет новые яркие краски в их жизнь. Скорпионам повезет в 2023 году – они смогут познать настоящую любовь. Представители знака зодиака в год Кролика (Кота) встретят в начале года человека, соответствующего образу идеального партнера, которого уже не чаяли встретить, и построят с ним крепкие отношения. Те Скорпионы, что уже нашли свою любовь, переосмыслят подход к отношениям - знак зодиака возьмет инициативу в свои руки и станет уделять избраннику больше времени и внимания. Выход из зоны комфорта поможет Рыбам обрести счастье в любви – преодолеть неуверенность и поверить в себя представителям знака зодиака помогут влюбленные глаза многочисленных поклонников, которые появятся в год Кролика (Кота) в их жизни. Поэтому Рыбам следует больше выходить в свет – посещать различные массовые мероприятия и знакомиться с людьми, чтобы не упустить свое счастье. Для тех Рыб, которые уже нашли любовь, период благоприятен, чтобы строить долгосрочные планы – представители знака зодиака решат, что пришло время создать семью и подумать о детях. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20221228/chto-nelzya-darit-na-novyy-god-krolika-2023-primety-prazdnika-273482262.html

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