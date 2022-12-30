https://sputnik-georgia.ru/20221230/chto-delat-lyudyam-rabotayuschim-v-novyy-god-psikhologi-dali-sovety--273440995.html

Что делать людям, работающим в Новый год? Психологи дали советы

Что делать людям, работающим в Новый год? Психологи дали советы

Специалисты рекомендуют не отчаиваться, а похвалить себя и поощрить каким-нибудь приятным подарком 30.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-30T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 дек — Sputnik. Отнестись к сложившейся ситуации рационально и не превращать ее в катастрофу – именно это советуют психологи тем, кто вынужден работать в новогодние праздники, пишет РИА Новости.А еще в такой ситуации рекомендуется похвалить себя и поощрить каким-нибудь приятным подарком, сообщили агентству опрошенные специалисты. При этом, по словам психологов, в новогодние праздники необходимо по возможности освободить себя от любых рабочих задач и дать себе время на полноценный отдых. Так, например, кандидат наук, врач-психотерапевт Диана Генварская отметила, что брать подработку в новогодние праздники вредно, поскольку впоследствии это может привести к неспособности переключаться между отдыхом и работой.Что касается тех людей, кто вынужден работать в канун Нового года, специалисты советуют поискать положительные стороны и не превращать ситуацию в катастрофу. Так, психолог-консультант Илья Шабшин рассказал, что декатастрофизация – это спокойное, объективное и рациональное отношение к событиям. Он посоветовал уйти от категоричных оценок к более сбалансированной позиции."Необходимо отнестись к тому, что в новогодние праздники придется работать, не как к трагедии. Здесь об этом речь и идет, чтобы человек сам выбрал такое восприятие этого рабочего дня, чтобы не преувеличивать и себя не накручивать", – сказал Шабшин.Кстати, изменить мнение о ситуации поможет составление списка серьезных катастроф, на фоне которых выход на работу в праздники уже покажется не таким значительным и болезненным.Психолог Ольга Батуева, к слову, советует похвалить себя за работу в выходные дни. По ее словам, можно, например, сходить в SPA-салон или купить что-нибудь, что давно хотелось."За то, что человек работает в выходной день, он получает деньги в двойном размере, потом он с удовольствием на эти деньги может отдохнуть, купить себе что-нибудь. Тут каждый выбирает для себя то, что ему полезно и приятно. Кто-то идет на шоппинг, кто-то идет в спортзал или просто гулять, кто-то идет в SPA-салон, кто-то сидит дома и смотрит сериал", – сказала Батуева.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

https://sputnik-georgia.ru/20221221/pervye-dni-novogo-goda-obyavleny-nerabochimi-v-gruzii-273264681.html

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